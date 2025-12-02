Йдеться про Фуншал, столицю острова Мадейра, де навіть у грудні тепла погода та сонячні дні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де відпочити в Європі у грудні?

Місто розташоване на південному узбережжі острова та славиться своїми барвистими вулицями, садами та краєвидами на узбережжя. Погода – одна з головних причин, чому люди обирають це місце взимку.



Канатна дорога з Фуншала до Монте / Фото Leo-setä

У грудні температура в Фуншалі коливається від 15 до 20 градусів тепла. Хоча дощі й можливі дощі, але зазвичай вони короткочасні, а сонце світить близько п'яти годин на день.

Що стосується екскурсій, то в місті є чим зайнятися. Канатна дорога з Фуншала до Монте – одна з найпопулярніших атракцій, з якої відкривається краєвид на гавань і пагорби. На вершині відвідувачі можуть оглянути сади Монте-Палас, які рясніють рослинами, ставками та доріжками.

Багато людей також спускаються з пагорба на "плетених санчатах". Як йдеться у статті на Вікіпедії, візки були винайдені в 1850 році, коли мешканці тодішнього села Монте захотіли швидко дістатися до Фуншала. Наразі вони є однією з найбільших туристичних визначних пам'яток Мадейри.



Карейрос штовхають візок з туристами / Фото Mike Finn

Старе місто Фуншала є ще однією визначною пам'яткою. Воно має вузькі вулички, розфарбовані двері, місцеві ресторани та невеликі крамнички. Mercado dos Lavradores – це чудове місце, де можна побачити повсякденне життя, з лавками, де продають фрукти, рибу, квіти та спеції. Набережну та собор також легко відвідати пішки.

Що відомо про Мадейру?