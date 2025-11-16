Дівчина з України, яка живе на Мадейрі, у своєму блозі на TikTok, розповіла, чому на острові складно водити машину, пише 24 Канал. Вікторія зазначила, що без авто тут складно, тому радить обов'язково орендувати транспортний засіб.

Як керувати автомобілем на Мадейрі?

Розповідаючи про те, до чого потрібно бути готовими водіями, блогерка сказала, що автобан на Мадері – це 90% доріг або вгору, або вниз. При цьому підйоми чи спуски завжди з поворотами.

По відчуттях ви ніби на картингу, але за кермом справжньої автівки,

– зауважила українка.

Також, за її словами, на Мадері короткі розгінні смуги, тому черги охочих заїхати на автобан на Мадері – це буденність. На острові багато стареньких машин, і деяким з них не вистачає ані часу, ані потужності, тому вони просто виїжджають на автобан зі швидкістю 20 – 30 кілометрів на годину.

Вікторія наголосила, що на дорогах Мадейра потрібно бути максимально пильним, оскільки водії часто створюють аварійні ситуації. Зокрема, не всі користуються покажчиками повороту.

Врешті-решт, у деяких місцях заїзд на автобан починається прямо після тунелю, тому видимість для тих, хто заїжджає на автобан або вже на автобані, – обмежена.

Коли найкраще їхати на Мадейру?

Згідно з даними туристичного порталу Lonely Planet, на Мадейрі панує субтропічний клімат із середньою температурою повітря протягом року на рівні +21 градусів.

Максимальна кількість опадів фіксується у січні, тоді як морська вода біля узбережжя досягає найвищої температури у вересні.

За інформацією видання, тим, хто прагне усамітнення й тиші, варто оминати пік туристичного сезону в серпні. У решті випадків острів залишається ідеальним напрямком для подорожей майже в будь-який місяць року.

Чому варто поїхати на Мадейру?