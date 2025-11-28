Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.
Дивіться також Не робіть цього, щоб не потрапити у халепу: 5 "ні" для безпечної соло-мандрівки
Чого варто дотримуватись, щоб уникнути дорожньої хвороби?
Тисячі людей страждають від заколисування під час поїздок: у машині, літаку, поїзді чи на поромі. Симптоми знайомі всім: нудота, запаморочення, холодний піт і головний біль. Але є простий і дуже дешевий спосіб полегшити стан – і це звичайний м'ятний чай.
Як боротись з нудотою під час подорожі / фото Ocoblyvі.com.ua
М'ята заспокоює шлунок і допомагає зменшити нудоту завдяки природним сполукам. Експерти зазначають: не потрібні дорогі таблетки чи спеціальні браслети, достатньо просто випити чашку м'ятного чаю перед дорогою. Також допомагають м'ятні пастилки чи льодяники, але чай діє найкраще, ще й підтримує зволоження.
Щоб зменшити ризик заколисування, варто уникати задушливих приміщень, знімати теплий одяг, забезпечити свіже повітря в авто, не читати під час руху й обирати місця з мінімальною тряскою, наприклад, над крилом у літаку чи в центрі порома.
Як пише WikiHow, варто їсти легкі страви до та під час подорожі. Важка, жирна або гостра їжа, а також алкоголь можуть посилити нудоту та заколисування.
Які ще поради варто знати туристам?
Корисно буде дізнатись про 10 порад під час подорожі, що значно полегшать поїздку. Наприклад, не намагайтеся робити щось лише заради того, щоб "вписатися". Беріть участь у заходах і спілкуйтеся, але дотримуйтеся того, що вам справді комфортно.
Також прочитайте, як підготуватись до поїздки за кермом. Одним із правил є мінімізувати швидку їзду, адже вона вона не лише небезпечна, а й виснажує швидше.