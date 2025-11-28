Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Чого варто дотримуватись, щоб уникнути дорожньої хвороби?

Тисячі людей страждають від заколисування під час поїздок: у машині, літаку, поїзді чи на поромі. Симптоми знайомі всім: нудота, запаморочення, холодний піт і головний біль. Але є простий і дуже дешевий спосіб полегшити стан – і це звичайний м'ятний чай.



Як боротись з нудотою під час подорожі / фото Ocoblyvі.com.ua

М'ята заспокоює шлунок і допомагає зменшити нудоту завдяки природним сполукам. Експерти зазначають: не потрібні дорогі таблетки чи спеціальні браслети, достатньо просто випити чашку м'ятного чаю перед дорогою. Також допомагають м'ятні пастилки чи льодяники, але чай діє найкраще, ще й підтримує зволоження.

Щоб зменшити ризик заколисування, варто уникати задушливих приміщень, знімати теплий одяг, забезпечити свіже повітря в авто, не читати під час руху й обирати місця з мінімальною тряскою, наприклад, над крилом у літаку чи в центрі порома.

Як пише WikiHow, варто їсти легкі страви до та під час подорожі. Важка, жирна або гостра їжа, а також алкоголь можуть посилити нудоту та заколисування.

Які ще поради варто знати туристам?