Довгі поїздки за кермом можуть бути виснажливими, тому важливо подбати про комфорт і безпеку під час дороги. Тому, ми підготували декілька порад, які допоможуть зробити подорож приємнішою та легшою. Цими корисними лайфхаками поділилась тревел-блогерка Juli_berk, а нижче ви знайдете всі деталі від 24 Каналу.

Які поради варто знати перед довгою поїздкою за кермом?

1. Добре виспатись

Перед довгою поїздкою важливо дати організму відпочити. Повноцінний сон допоможе зберегти концентрацію, уважність і спокій за кермом. Навіть кава не замінить сну, тому варто виділити час, щоб добре виспатись перед дорогою.

2. Не перевищувати швидкість

Швидка їзда може здаватися привабливою, але вона не лише небезпечна, а й виснажує швидше. Краще дотримуватись правил дорожнього руху й рухатись у комфортному темпі: так подорож буде спокійнішою та безпечнішою.

Не варто перевищувати швидкість за кермом / фото Depositphotos

3. Зробити плейлист із подкастів, каналів та музики

Підготуй улюблені треки, цікаві подкасти чи YouTube-канали заздалегідь. Це допоможе зробити дорогу приємнішою, а час минатиме непомітно. Гарний плейлист може навіть підняти настрій і додати енергії.

4. Зупинятись раз на дві-три години

Під час довгих поїздок потрібно робити короткі перерви хоча б на 15 хвилин. Вийдіть з авто, зробіть розминку, прогуляйтесь або просто подихайте свіжим повітрям. Це зменшить втому й допоможе залишатись уважним.

Робіть зупинки під час подорожі за кермом / фото Depositphotos

5. Кава та кока-кола

Хоч ці напої не назвеш корисними, під час тривалих подорожей вони справді допомагають підтримувати бадьорість. Головне – це не зловживати ними й пам'ятати, що ніщо не замінить справжнього відпочинку.

Як не переплачувати на пальному під час довгої подорожі?

Pavlo_boiko_offical під дописом також поділився своїми геніальними порадами, тільки про те, як зекономити на пальному під час довгої подорожі:

1. Заправтесь до повного перед кордоном

Перед виїздом за кордон обов'язково заправте бак "під зав'язку". Це допоможе уникнути зайвих витрат і черг на іноземних заправках. Те саме варто зробити й перед поверненням в Україну: розрахуйте маршрут так, щоб під'їхати до нашого кордону приблизно з чвертю бака, а вже після перетину дозаправитись на українській АЗС. Не забувайте: якісне пальне – це запорука стабільної роботи двигуна і економії пального.

2. Заправляйтесь у країнах із дешевшим пальним

Якщо плануєте подорож кількома країнами, заздалегідь дізнайтесь, де паливо коштує менше. У таких місцях вигідно заправляти бак повністю – це допоможе суттєво зекономити під час поїздки.

3. Їдьте спокійно та рівномірно

На трасах краще обирати помірну швидкість і уникати різких обгонів. Користуйтесь круїз-контролем: він допомагає зменшити витрату пального та знижує втому водія. Спокійна їзда не лише безпечніша, а й комфортніша для всіх пасажирів.

