Які деталі про оглядовий майданчик у Цитаделі у Львові?

Локація розташована в самому серці Львова, на території Цитаделі. Тут облаштовано панорамний майданчик, з якого відкривається чудовий вид на старе місто: вузькі вулички, дахові черепиці та історичні споруди створюють неповторну атмосферу Львова. Вхід на майданчик відкритий для всіх бажаючих, він є безкоштовним, щодня з 10:00 до 18:00, тож кожен має можливість насолодитися панорамою міста у будь-який день.

Адреса розташування: вулиця Грабовська 11, місто Львів.

Яка історія створення Цитаделі у Львові?

Як пише "ТвоєМісто", Цитадель у Львові – це комплекс фортифікаційних укріплень середини 19 століття, який зберігся майже без змін. Будівництво споруди тривало з 1850 по 1856 рік на узгір'ях трьох височин: Шембека (Вроновських), Познанської (Пелчинської) та Жебрацької (Калічої). Розташування на основних підступах до міста дозволяло здійснювати вогневий контроль над територією середмістя.

Комплекс складається з головної споруди в центрі: військових казарм, чотирьох круглих фортів у кутах та валів із ровами між ними. Всі будівлі зведені з червоної цегли, а портали та водозливи із тесаного каменю. Після захоплення Львова німцями у Цитаделі було створено концтабір Stalag-328 "Tsutadell", через який пройшли близько 280 тисяч в'язнів.

У часи незалежності споруди комплексу перейшли у приватну власність: одну з веж переобладнали під готель, інша перебуває в руїнах, а частину території займають самовільні об'єкти. Довгий час Цитадель мала статус пам'ятки місцевого значення, а у 2012 році була внесена до державного реєстру пам'яток архітектури національного значення.

Попри таку історичну значимість, фортеця не користується особливою популярністю серед туристів, хоча розташована майже у центрі міста на пагорбі, звідки відкриваються чудові панорами Львова.

