Щоб покататися на лижах, не обов'язково їхати аж в Буковель. На Львівщині теж є можливості для зимового відпочинку – від невеликих схилів для новачків до гірськолижних комплексів із повноцінною інфраструктурою. Детальніше розповідає 24 Канал.

Де на Львівщині покататися на лижах?

Славське

Гірськолижний курорт "Славське" – це класика регіону. Тут є мережа трас на кількох горах – Тростян, Погар, Кремінь тощо, – які підійдуть як для новачків, так і для досвідчених лижників. Також поблизу Славського можна покататися на курорті "Захар Беркут", де є різні види витягів та можливість орендувати спорядження.

Буковиця

За 7 кілометрів від Трускавця розташований курорт "Буковиця", на якому є крісельні та бугельні підйомники. Ціни тут дуже бюджетні: денний абонемент обійдеться у 900 гривень, а у високий сезон – 1000 гривень. Оренда лижного комплекту коштує 350 – 400 гривень. Тут також працює лижна школа, а тому курорт ідеально підійде для тих, хто хоче навчитися кататися.

Плай

Гірськолижний комплекс "Плай" наразі єдиний у горах Львівщини, де вже можна кататися. Тут сезон відкрили 27 грудня. Поки що для відвідувачів доступні перший витяг і траса 1а. Денний скіпас коштує від 1 250 гривень до 1 600 гривень залежно від дати. Також доступні абонементи на кілька годин – ціна стартує від 800 гривень.

Нічне катання на Плаї: відео

Звенів

У селі Орявчик, що за 130 кілометрів від Львова, є гірськолижний комплекс "Звенів" зі 1800-метровою трасою. Це чудовий варіант для сімей та початківців.

Майдан

Ще одна траса є у селі Майдан неподалік Львова. Досвідченим лижникам і сноубордистам тут буде нудно, а от для початків – те, що треба. Тут є один крісельний витяг і траса, довжиною 680 метрів. Майдан чудово підійде для вилазки на вихідні, адже їхати зі Львова всього 25 кілометрів.

Emily Resort

А якщо взагалі не хочеться виїжджати зі Львова, то покататися можна навіть у Винниках. Три лижні спуски на території відпочинкового комплексу Emily Resort вже працюють, а денний скіпас коштує 1200 гривень. Також сюди можна приїхати на вечірнє катання, яке коштує 500 гривень.

Зауважимо, хоч більшість курортів ще не розпочали сезон катання, але погода за вікном підказує, що вже невдовзі це зміниться.

Які ціни у Буковелі?

Найпопулярніший та найбільший гірськолижний курорт Буковель відкрив сезон 28 грудня. У цей же день до витягів утворилися великі черги лижників і сноубордистів, які давно чекали цього дня. Абонемент на цілий день коштує 2 050 гривень, а з VIP проходом – 4 100 гривень. Вечірнє катання доступне за 800 гривень.