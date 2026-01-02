Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Karpaty.info.

Куди поїхати на зимові свята?

Зимові канікули, вікенд чи відпустка – це чудова нагода вирватись у подорож. Ми підготували добірку спокійних, але атмосферних міст України, які точно вам сподобаються та стануть чудовою альтернативою типовим поїздкам до Буковеля й інших популярних туристичних напрямків.

1. Івано-Франківськ

Прогулянка містом

Якщо погода сприяє, почніть знайомство з Франківськом із прогулянки центральною частиною міста. Воно компактне й ідеально підходить для пішого маршруту. А щоб не розгубитись, радимо заздалегідь визначити ключові точки, які варто відвідати.

Різдвяні ярмарки

Зігрітись глінтвейном або гарячим чаєм просто неба можна на різдвяних ярмарках. Цього року у Франківську вони розташовані одразу у двох місцях: на Вічевому майдані та на площі Ринок. Тут знайдете класичні святкові смаколики, мед, вино, сирні вироби та навіть традиційні ліжники.

Атмосфера зимового Івано-Франківська: дивитись відео

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких на вулиці Шпитальній – ще одна важлива локація для відвідин, пише Kufer.media. Хоча від колишньої резиденції магнатів збереглось небагато, простір давно став активним культурним осередком. Тут регулярно відбуваються фестивалі, мистецькі події та ярмарки.

Міське озеро

Рано чи пізно прогулянка приведе до міського озера та прилеглого парку. Це штучна водойма, створена у 1950-х роках. Влітку тут людно, а взимку значно спокійніше. Саме в холодну пору це місце ідеальне для неспішних прогулянок, спостереження за природою та усамітнення.

Центральний ринок

На завершення маршруту можна навідатись на Центральний ринок на вулиці Дністровській. Його модерністський купол – це унікальна архітектурна особливість міста. Попри складні часи, ринок залишається живим простором, де можна не лише побачити цікаву будівлю, а й придбати щось смачне.

2. Ужгород

Прогулянки між горами і низовинами

Не можна пропустити ці локації. Більша частина Ужгородського району лежить у межах Закарпатської низовини, але на півночі починаються передгір'я Вигорлат-Гутинського хребта. Взимку ці місця виглядають особливо красиво: пагорби вкриті снігом, а ліси занурені в тишу. Для неквапливих прогулянок підійдуть околиці сіл Кам'яниця, Гута або маршрути в бік Полонини Руни.

Полонина Руна взимку

Найбільша полонина Українських Карпат взимку перетворюється на простір абсолютного спокою. Снігові простори, сильний вітер і панорамні краєвиди роблять це місце ідеальним для тих, хто шукає відчуття дикої природи. У ясну погоду звідси відкриваються захопливі зимові панорами Карпат.

Середньовічні замки в зимовому антуражі

Зима чудовий час для відвідин старовинних фортець. Невицький замок біля села Кам'яниця виглядає особливо містично серед засніжених дерев. Менше туристів і тиша навколо дозволяють по-новому відчути атмосферу середньовіччя. Також варто заїхати до Середнього, адже тут збереглися руїни замку тамплієрів і унікальні винні підвали, видовбані просто в скелі.

Сакральна архітектура

У холодну пору року костели й церкви Ужгородщини можна оглядати без поспіху. Реформатські костели в Сюрте, Батфі чи Паладь-Комарівцях, дерев'яні храми в гірських селах і старовинні церкви виглядають особливо атмосферно на фоні зимового пейзажу. Окрема перлина дерев'яна церква святого Василя Великого в Лікіцарах, яка взимку ніби зливається з лісом.

Термальні води і тепло серед зими

Одна з головних причин їхати на Ужгородщину взимку – це термальні та мінеральні води. Такі локації ідеально підходять для відпочинку після прогулянок.

Винні підвали і дегустації

Зима ідеальний сезон для винних маршрутів. У Середньому та навколишніх селах працюють старовинні винні підвали, де можна зігрітись келихом місцевого вина й дізнатись більше про виноробні традиції краю. Атмосфера тут камерна й дуже затишна.

3. Луцьк

Історія та музеї

Замок Любарта – головна історична пам'ятка Луцька 14 століття. Взимку тут менше туристів, тож можна спокійно оглянути музейні експозиції, піднятися на вежі та прогулятися внутрішніми двориками, відчуваючи дух середньовічного міста.

Замок Любарта взимку: дивитись відео

Підземелля Луцька під костелом святих Петра і Павла приваблюють легендами, старовинними ходами та містичною атмосферою, яка особливо відчувається в холодну пору року. Музейний простір "Окольний замок" знайомить із побутом і життям міста в середньовіччі та доповнює історичний маршрут Луцьком.

Сучасні культурні простори

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків – один із найбільших арт-просторів міста. Тут регулярно змінюються виставки, інсталяції та експозиції, що робить його особливо цікавим для молоді та поціновувачів сучасної культури.

Театральна площа Луцька взимку перетворюється на атмосферний громадський простір зі святковими інсталяціями. Звідси часто починають прогулянки містом або домовляються про зустрічі.

Прогулянки

Для спокійного відпочинку підійде Центральний парк культури і відпочинку – місце для щоденних прогулянок, зимових фото та перезавантаження. Парк 900-річчя Луцька – менш людна локація для тих, хто шукає тишу й контакт із природою. Або ж історичний центр Луцька з вузькими вуличками, старими будівлями та затишними двориками взимку набуває особливої камерної атмосфери.

