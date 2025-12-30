Вартість катання на лижах чи сноуборді у Буковелі залежить від сезону. Детальніше про ціни 24 Канал розповідає з посиланням на сайт Буковелю.

Які ціни на катання у Буковелі?

Туристам пропонують різні види абонементів: є післяобіднє катання за 1 650 гривень, вечірнє катання за 800 гривень або ж скіпас на 3 години за 1 250 гривень. Абонемент на цілий день коштує 2 050 гривень. Зауважимо, що така ціна актуальна станом на зараз.

Зверніть увагу! Для тих, хто не хоче стояти в черзі, пропонують VIP абонемент за подвійною ціною.

У високий сезон – з 19 грудня по 1 січня та з 7 січня по 16 березня – дводенний скіпас коштує 3 750 гривень, а на 7 днів поспіль – 10 800 гривень.

З 2 по 6 січня у Буковелі триватиме "новорічний сезон", а ціни на катання будуть ще дорожчими:

скіпас на 2 дні поспіль – 4 950 гривень;

на 3 дні – 7 100 гривень;

на 4 дні – 9 150 гривень;

на 5 днів – 11 150 гривень.

Зауважимо, що мовиться про вартість скіпасу, тобто доступу до підйомника, яким можна піднятися на траси. Окрім цього, доведеться заплатити ще за оренду спорядження, якщо у вас нема свого – це лижі, взуття, шолом, окуляри тощо.

Чому відкриття сезону у Буковелі затримали?

Зазвичай лижники з'їжджаються у Буковель ще на початку грудня: у 2024 році траси відкрили 11 грудня, а рік до того – 2 грудня. Однак цього року відпочивальникам довелося чекати значно довше. Через теплу зиму і відсутність снігу старт сезон відклали – траси відкрили лише 2 дні тому.

У день запуску до підйомників утворилися довгі черги. Причиною стало й те, що не всі траси були доступними для катання. Курорт пообіцяв відкрити решту схилів як тільки снігу стане більше.

Де покататися на лижах у Європі?

Видання Daily Mail назвало гірськолижні курорти Європи з доволі бюджетними цінами.

На першому місці опинився італійський курорт Бардонекк'я, де 7 днів катання коштують 700 євро.

У болгарському Боровці – 780 євро.

На курорті Гейло у Норвегії – 830 євро.

До слова, Сен-Коломбан-де-Віллар у Франції взагалі вирішив не продавати скіпаси і зробив катання безкоштовним. Річ у тому, що курорт має великий дефіцит бюджету і йому просто не вигідно організовувати роботу працівників для продажу абонементів.