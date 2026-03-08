Весна вже настала, сонячних днів стає дедалі більше, тож саме час планувати поїздку в гори. Ми підготували добірку гір в Україні, які обов'язково варто відвідати навесні, з посиланням на Карпатіум.

Які гори варто підкорити навесні?

Гора Петрос

Це серйозне випробування навіть для досвідчених мандрівників. Вона є другою за популярністю серед туристів і відома своїм складним рельєфом. Висота вершини становить 2020 метрів, а її схили відзначаються крутизною, кам'янистими виступами та різкими погодними змінами. Для багатьох альпіністів підкорення Петроса стає своєрідним символом переходу на новий рівень майстерності.

Гора Петрос / фото Вікіпедії

Хом'як

Це ідеальний варіант для новачків і сімей. Гора Хом'як отримала свою другу назву Карпатська піраміда через характерну форму, що нагадує дах. Нижні схили вкриті хвойними лісами, а ближче до вершини росте жереп і трапляються великі кам'яні розсипи, вкриті мохом.

Гора Хом'як / фото "Карпатіум"

Гора розташована неподалік села Поляниця, звідки швидко можна дістатися до початку маршруту. З вершини відкриваються чудові краєвиди на хребет Явірник, гори Синяк і Довбушанку, а також на Чорногірський хребет. На самій вершині встановлена статуя Богородиці.

Бребенескул

Бребенескул – друга за висотою гора України, де сніг інколи можна побачити навіть влітку. Вона розташована в самому центрі Чорногірського хребта. Назва гори походить від гуцульського слова, що означає "опуклий", хоча існують й інші версії її походження. Ця вершина приваблює туристів майже так само, як і Говерла.

Бребенескул / фото "Карпатіум"

Біля неї є найвисокогірніше озеро України, яке зачаровує своєю красою. Сходження на Бребенескул досить складне через круті схили, проте це не зупиняє мандрівників, які щороку приїжджають сюди з різних куточків світу.

Ґемба

Назва гори Ґемба походить від гуцульського слова "губа", що пов'язано з її незвичною формою. Висота вершини становить 1491 метр. Ця гора відома своїми чорничними заростями та мальовничим водоспадом Шипіт, який розташований неподалік.

Ця вершина вражає мандрівників своїми велетенськими розмірами, привабливими панорамами та красою від споглядання якої забуваєш про усе на світі, пише Karpaty.love. Місцевість добре облаштована для туристів: до підніжжя веде дорога, поруч є готелі, туристичні стежки та сувенірні крамниці.

Ґемба / фото "Карпатіум"

Біля вершини працюють пункти прокату парапланів, квадроциклів і джипів. А для тих, хто не хоче підніматися пішки, є крісельний підйомник, що доставить майже на вершину всього за 20 хвилин.

