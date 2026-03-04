Про зміни у вартості вхідних квитків повідомили на фейсбук-сторінці музею.

Скільки коштує квиток у Шевченківський гай?

Раніше загальний квиток у музей просто неба коштував 150 гривень, але з 4 березня ціна трохи змінилася.

Загальний квиток коштує 200 гривень;

пільговий квиток залишається без змін – 100 гривень;

сімейний квиток – 500 гривень (двоє дорослих і 1 – 3 дітей до 16 років).

Зауважимо, що під час свят, ярмарок та інших подій ціни на квитки можуть змінюватися. Про це додатково інформуватимуть у соцмережах Шевченківського гаю.

А тепер про гарну новину – у гаю запровадили день відкритих дверей, якого раніше не було. Тепер кожної останньої середи місяця вхід до музею буде безкоштовний для усіх категорій відвідувачів. Тож це гарна нагода побути у тиші посеред природи і спіху пташок.

Зверніть увагу! Музей працює щодня з 10:00 по 18:00. Садиби та виставкові зали відчинені із середи по неділю з 10:00 по 17:00.

До речі, як пише "Твоє місто", з 14 березня до Шевченківського гаю знову їздитиме автобус №99, що сполучає музей з Площею Галицькою у центрі міста. Щоправда, курсуватиме він тільки на вихідних – саме тоді, коли у гаю найбільше відвідувачів.



Які цікаві локації варто відвідати на Львівщині?