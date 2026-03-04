Про зміни у вартості вхідних квитків повідомили на фейсбук-сторінці музею.
Скільки коштує квиток у Шевченківський гай?
Раніше загальний квиток у музей просто неба коштував 150 гривень, але з 4 березня ціна трохи змінилася.
- Загальний квиток коштує 200 гривень;
- пільговий квиток залишається без змін – 100 гривень;
- сімейний квиток – 500 гривень (двоє дорослих і 1 – 3 дітей до 16 років).
Зауважимо, що під час свят, ярмарок та інших подій ціни на квитки можуть змінюватися. Про це додатково інформуватимуть у соцмережах Шевченківського гаю.
А тепер про гарну новину – у гаю запровадили день відкритих дверей, якого раніше не було. Тепер кожної останньої середи місяця вхід до музею буде безкоштовний для усіх категорій відвідувачів. Тож це гарна нагода побути у тиші посеред природи і спіху пташок.
Зверніть увагу! Музей працює щодня з 10:00 по 18:00. Садиби та виставкові зали відчинені із середи по неділю з 10:00 по 17:00.
До речі, як пише "Твоє місто", з 14 березня до Шевченківського гаю знову їздитиме автобус №99, що сполучає музей з Площею Галицькою у центрі міста. Щоправда, курсуватиме він тільки на вихідних – саме тоді, коли у гаю найбільше відвідувачів.
Шевченківський гай у Львові / Фото "Львів Депо"
Які цікаві локації варто відвідати на Львівщині?
- У Львівській області є унікальне село, яке в народі називають "галицьким пентагоном". Річ у тому, що воно має форму американського Міністерства оборони. Село називається Рівне і розташоване воно у Дрогобицькому районі. Збудували його німецькі колоністи ще у 1780-х роках й у той час воно було унікальним експериментом з містобудування.
- А ще на Львівщині є свій Дубай. У селі Дубина двоє місцевих мешканців поставили дорожню табличку з написом "Дубаї". Цей вказівник став популярною туристичною локацією – люди приїжджають сюди, щоб зробити жартівливі фото або відео.