А мовиться про село Рівне у Дрогобицькому районі Львівської області. З посиланням на photo-lviv.in.ua розповідаємо про це докладніше.

Чому село Рівне біля Дрогобича здобуло славу Пентагона?

Усе почалося з німецьких католицьких колоністів. На землях колишнього Василіанського монастиря у Літині вони заснували містечко Кьоніґсау (Königsau, "королівська поляна"), це сталося десь у 1780-х роках та за два десятки кілометрів від Дрогобича, як зазначає glavred.net.

Німецька колонія стала унікальним експериментом містобудування із символічним значенням. Якщо глянути на план містечка, одразу впадає в око форма пентагона з вписаною пентаграмою – одним з найдавніших релігійно-містичних символів людства.

Населених пунктів із подібним плануванням, скидається на те, більше ніде у світі немає. Тож ця унікальність робить село Рівне, нині знане у народі як галицький Пентагон, справжньою загадкою для дослідників. Ще й із цікавим порівнянням зі всесвітньо відомим Пентагоном у США – будівлею військового міністерства.

Після окупації Галичини радянцями внаслідок Другої світової війни німецьке населення повністю покинуло колонію. У 1945 році Кьоніґсау офіційно перейменували на Рівне, утім, ця назва фігурувала ще на мапах XIX століття як друге ім'я поселення.

Цікаво, що всі вулиці сучасного села мають одну назву – Перемоги, що додає навіть більше унікальності цьому місцю. Структура села збереглася до сьогодні практично без змін, а мешкають там приблизно 200 людей.

Цікаво, що німці зберегли пам'ять про свою колишню колонію. Є сайт про неї, а живі вихідці з німецьких родин іноді відвідують село, щоб побачити місце, де жили їхні предки.

Натомість в Україні про нього говорять небагато. Та хай там як, а село Рівне залишається унікальною пам'яткою містобудування XVIII століття з неординарною геометричною формою, яка збереглася впродовж майже 250 років та й сьогодні приваблює туристів і дослідників.

