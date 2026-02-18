Цю споруду називають палацом гіпсових королів, а також знають як віллу Юзефи Франц. З посиланням на lvivcenter.org розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Навіть львів'яни не підозрюють, що ця споруда – найдорожча у місті

На Коновальця у Львові стоїть палац гіпсового короля: чому його варто побачити?

У Львові на вулиці Коновальця, 47 стоїть вишукана вілла, яку знають як палац гіпсових королів або віллу Юзефи Франц. Ця споруда у стилі необароко постала у 1893 році з проєкту відомого архітектора Яна Пєрося для дружини Йозефа Франца – гіпсового короля.

Йозеф Франц заробив величезний статок на видобутку та обробці гіпсу, і якраз неподалік вілли наприкінці нинішньої вулиці Коновальця були гіпсові кар'єри та фабрика, як зазначає photo-lviv.in.ua. Маючи багато грошей, віллу для дружини Йозеф побудував дійсно величну.

Вона вражає архітектурою – це справжній палац з великими арковими вікнами, масивними мурами та силуетом, що нагадує старовинний замок. Тут вам і литі чавунні решітки з вітражами, і мозаїчний паркет у банкетному залі, і багато інших вишуканостей.

Нинішню вулицю Коновальця заклали у 1892 році, і одразу вона стала місцем жвавого будівництва. Після Першої світової війни палац на розі Коновальця й Мельника став власністю інженера Карла Ріхтманна, у 1930-х роках – графа Мечислава Ходкевича і його дружини Феліції, а у 1939 тут все прибрали до рук радянські окупанти.

Цікаві факти про віллу Юзефи Франц у Львові: дивіться відео lviv_joy

Після Другої світової у будинку розмістили дитяче відділення обласного туберкульозного диспансеру. У наші дні там розташований Львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. А проте палац гіпсових королів залишається однією з найкрутіших окрас Львова й архітектурним скарбом вулиці Коновальця.

Вілла вражає кожного перехожого величчю та вишуканістю архітектурних деталей. І для туристів, які прагнуть побачити не тільки центр Львова, ця будівля на Коновальця, 47 є обов'язковим пунктом маршруту.

Які ще історичні будинки Львова варто побачити?