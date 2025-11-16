Хочете дізнатись більше подробиць про цю локацію? Залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Твоє місто".

Почнемо розповідь з Кастелівки – це мальовничий куточок старого Львова, де втілені ідеї одного з найвідоміших архітекторів міста Юліана Захаревича. Львів сповнений його споруд: від величних громадських будівель, як головний корпус Політехніки чи Галицька крайова ощадна каса, до затишних вілл Кастелівки, які створюють неповторний ландшафт району.

Вілла родини Захаревичів "Юлієтка" / фото "Фотографії старого Львова"

Серце Кастелівки – це вулиці Котляревського, Горбачевського та Метрологічної, де Юліан разом із сином Альфредом збудували свою першу віллу "Юлієтку", яка і була найпопулярнішою серед інших вілл у ті роки (1891 – 1893). Цей будинок з червоної цегли на пагорбах Кастелівки радше схожий на маленький замок: башточки, флюгери, вікна різної форми, чотири входи та сонячний годинник на стіні.

В інтер'єрі збереглися дерев'яні перекриття та вітражі, архітектурний стиль поєднує елементи пізнього історизму та ранньої сецесії, з натяком на лондонський "Червоний будинок" Філіпа Вебба і Вільяма Моріса.

Як пише "Фотографії старого Львова", Юліан Захаревич не обмежувався однією спорудою: разом із Іваном Левинським вони реалізували містобудівний проєкт "Місто-сад", придбавши велику ділянку на околиці міста і розділивши її на понад 60 наділів для будівництва вілл. "Юлієтка" стала сенсацією свого часу і є унікальним прикладом архітектурного та містобудівного мислення майстра.

Після війни віллу використовували як дитячий садок, а сьогодні тут офіс приватної компанії. Двері зазвичай зачинені, тож побачити інтер'єри можна лише під час відкритих подій, що робить відвідини справжньою рідкістю для туристів.

Адреса розташування: вулиця Івана Горбачевського, 19, Львів, Львівська область, 79000.

