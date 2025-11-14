Мовиться про костел Святої Трійці у селі Родатичі. І 24 Канал завдяки порталу zbruc розповість про нього докладніше.
Костел Святої Трійці у селі Родатичі на Львівщині: чим цікавий та чому варто відвідати?
Цей храм у селі Родатичі Львівської області збудований між 1897 та 1905 роками. До проєкту доклався архітектор Альфред Каменобродський, один із найвідоміших у Львові митців.
Як зазначає сайт "Фотографії Старого Львова", побудову костелу у 1897 році ініціювали монахині. Вони у селі навчали жінок правильного ведення домашнього та сільського господарства. Тож і згодом костел отримав не тільки духовну, але й освітню функцію.
У підсумку звели храм досить великий та у рідкісному стилі – це неороманський з елементами неоготики. Також там поставили один з останніх органів львівського майстра Яна Слівінського, створений у 1903 році.
Цегляна кладка, стрімкі вежі та хрестоподібна форма у плані надають костелу суворого і водночас грандіозного вигляду. До прикрості, після Другої світової війни будівлю тривалий час використовували не за призначенням – там був комбайновий цех, склад, а згодом навіть клуб, хоча селяни його не надто шанували.
Ось який вигляд має закинутий храм у Родатичах, схожий на замок
Сьогодні костел занедбаний. Дах поріс рослинністю, цегляні склепіння частково обвалилися, а розписи в інтер'єрі майже знищені. Проте саме завдяки унікальній архітектурі та історії будівля продовжує приваблювати туристів і фотографів, які шукають атмосфери загадкової старовини.
А які ще є цікаві сакральні туристичні локації у Львівські області?
Зверніть увагу на ренесансний костел Святої Трійці у селі Соколівка. Це одна з найдавніших храмових споруд регіону, зведена у XVI столітті. Костел має характерні фортифікаційні елементи, що свідчать про його подвійне призначення – духовне й оборонне.
А ще варто побачити Домініканський костел у Львові. Це архітектурний шедевр у стилі бароко XVII століття із розкішним інтер'єром, органом і великою історією. Це один із символів Львова та одне з найпопулярніших місць для туристів і вірян.
Також цікавий Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла у Львові, відомий як костел Єзуїтів. Він побудований у 1610 – 1630 роках та є першим зразком барокової архітектури у місті. Храм, попри пошкодження під час війн, зберігає фрески з біблійними та історичними сюжетами.