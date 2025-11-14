Мовиться про костел Святої Трійці у селі Родатичі. І 24 Канал завдяки порталу zbruc розповість про нього докладніше.

Костел Святої Трійці у селі Родатичі на Львівщині: чим цікавий та чому варто відвідати?

Цей храм у селі Родатичі Львівської області збудований між 1897 та 1905 роками. До проєкту доклався архітектор Альфред Каменобродський, один із найвідоміших у Львові митців.

Як зазначає сайт "Фотографії Старого Львова", побудову костелу у 1897 році ініціювали монахині. Вони у селі навчали жінок правильного ведення домашнього та сільського господарства. Тож і згодом костел отримав не тільки духовну, але й освітню функцію.

У підсумку звели храм досить великий та у рідкісному стилі – це неороманський з елементами неоготики. Також там поставили один з останніх органів львівського майстра Яна Слівінського, створений у 1903 році.

Цегляна кладка, стрімкі вежі та хрестоподібна форма у плані надають костелу суворого і водночас грандіозного вигляду. До прикрості, після Другої світової війни будівлю тривалий час використовували не за призначенням – там був комбайновий цех, склад, а згодом навіть клуб, хоча селяни його не надто шанували.

Ось який вигляд має закинутий храм у Родатичах, схожий на замок

Сьогодні костел занедбаний. Дах поріс рослинністю, цегляні склепіння частково обвалилися, а розписи в інтер'єрі майже знищені. Проте саме завдяки унікальній архітектурі та історії будівля продовжує приваблювати туристів і фотографів, які шукають атмосфери загадкової старовини.

