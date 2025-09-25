Оберіть собі напрямок і гайда у мандри. 24 Канал кличе вас у цікаві міста, де можна круто провести час, відпочити та перезавантажитись!
Куди можна поїхати зі Львова на електричці?
Жовква
Усього година на електричці і ви потрапляєте до маленького середньовічного міста, яке вражає своєю архітектурою. Від залізничного вокзалу якихось 10 – 15 хвилин і ви потрапляєте до замку.
У Жовкві ви зможете побачити замок, навідатись до Ратуші – рекомендуємо піднятись на оглядову вежу. Також на вас очікують старовинні костели та церкви. Якщо у двох словах, то ви зможете насолодитись атмосферою "маленького Львова", але без надміру людей.
Відвідайте замок у Жовкві / Фото Ukraїner
Як зазначає портал Karpaty.info, у Жовкві варто відвідати:
Василіанський монастир;
Домініканський монастир;
Жовківський замок;
Історико-архітектурний заповідник;
Колишнє єврейське кладовище;
Костел Святого Лаврентія;
Костел Святого Лазаря;
Міські фортифікації;
Синагогу;
Церкву Пресвятої Трійці;
Церкву Різдва Пресвятої Богородиці.
Стрий
Це ще одне місто, розташоване неподалік Львова. По-перше, сюди варто їхати бодай для того, щоб відпочити поблизу річки. Крім того, ви зможете відвідати Меморіальний музей-садиба родини. Прогуляйтесь центральною площею, парками, навідайтесь до церкви Архістратига Михаїла – колишнього костелу святого Йосифа, а також наробіть фотографій біля старих австрійських будівель.
Як пише wikivoyage, Стрий відомий як одне з вогнищ Визвольних змагань. Тут же сформувався легіон Січових стрільців. У цьому невеликому місті поблизу Львова народився батько Степана Бандери, а також активно діяла ОУН у міжвоєнний період. Тут же розташовані чимало музеїв, які розкажуть вам про бурхливе життя Стрия.
Старенька поштівка зі Стрия / Поштівка 1906 року
Золочів
У напрямку Тернополя рушайте на електричці до Золочева. Так-так, тут ми "хайлі рекомендет" відвідати Золочівський замок з Китайським палацом. Але це далеко не єдина локація у Золочеві, куди ми вас кличемо.
Прогуляйтесь Золочівським замком / Фото з інстаграму Леоніда Мартинчика
Згідно з tripadvisor, у цьому чарівному місті також варто подивитись:
Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії;
Каплицю жертв комуністичних репресій;
Єврейський цвинтар;
а також Церкву Вознесіння.
Які ще локації на Львівщині варто відвідати?
Завітайте до міста Сколе, де можна побачити палац баронів Гредлів. Свого часу він був центром великої лісової господарської системи, яка належала цій родині.
