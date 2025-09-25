Оберіть собі напрямок і гайда у мандри. 24 Канал кличе вас у цікаві міста, де можна круто провести час, відпочити та перезавантажитись!

Куди можна поїхати зі Львова на електричці?

Жовква

Усього година на електричці і ви потрапляєте до маленького середньовічного міста, яке вражає своєю архітектурою. Від залізничного вокзалу якихось 10 – 15 хвилин і ви потрапляєте до замку.

У Жовкві ви зможете побачити замок, навідатись до Ратуші – рекомендуємо піднятись на оглядову вежу. Також на вас очікують старовинні костели та церкви. Якщо у двох словах, то ви зможете насолодитись атмосферою "маленького Львова", але без надміру людей.



Відвідайте замок у Жовкві / Фото Ukraїner

Як зазначає портал Karpaty.info, у Жовкві варто відвідати:

Василіанський монастир;

Домініканський монастир;

Жовківський замок;

Історико-архітектурний заповідник;

Колишнє єврейське кладовище;

Костел Святого Лаврентія;

Костел Святого Лазаря;

Міські фортифікації;

Синагогу;

Церкву Пресвятої Трійці;

Церкву Різдва Пресвятої Богородиці.

Стрий

Це ще одне місто, розташоване неподалік Львова. По-перше, сюди варто їхати бодай для того, щоб відпочити поблизу річки. Крім того, ви зможете відвідати Меморіальний музей-садиба родини. Прогуляйтесь центральною площею, парками, навідайтесь до церкви Архістратига Михаїла – колишнього костелу святого Йосифа, а також наробіть фотографій біля старих австрійських будівель.

Як пише wikivoyage, Стрий відомий як одне з вогнищ Визвольних змагань. Тут же сформувався легіон Січових стрільців. У цьому невеликому місті поблизу Львова народився батько Степана Бандери, а також активно діяла ОУН у міжвоєнний період. Тут же розташовані чимало музеїв, які розкажуть вам про бурхливе життя Стрия.



Старенька поштівка зі Стрия / Поштівка 1906 року

Золочів

У напрямку Тернополя рушайте на електричці до Золочева. Так-так, тут ми "хайлі рекомендет" відвідати Золочівський замок з Китайським палацом. Але це далеко не єдина локація у Золочеві, куди ми вас кличемо.

Прогуляйтесь Золочівським замком / Фото з інстаграму Леоніда Мартинчика

Згідно з tripadvisor, у цьому чарівному місті також варто подивитись:

Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії;

Каплицю жертв комуністичних репресій;

Єврейський цвинтар;

а також Церкву Вознесіння.

