Куди можна поїхати зі Львова на електричці?

Жовква

Усього година на електричці і ви потрапляєте до маленького середньовічного міста, яке вражає своєю архітектурою. Від залізничного вокзалу якихось 10 – 15 хвилин і ви потрапляєте до замку.

У Жовкві ви зможете побачити замок, навідатись до Ратуші – рекомендуємо піднятись на оглядову вежу. Також на вас очікують старовинні костели та церкви. Якщо у двох словах, то ви зможете насолодитись атмосферою "маленького Львова", але без надміру людей.

Замок у Жовкві
Відвідайте замок у Жовкві / Фото Ukraїner

Як зазначає портал Karpaty.info, у Жовкві варто відвідати:

  • Василіанський монастир;

  • Домініканський монастир;

  • Жовківський замок;

  • Історико-архітектурний заповідник;

  • Колишнє єврейське кладовище;

  • Костел Святого Лаврентія;

  • Костел Святого Лазаря;

  • Міські фортифікації;

  • Синагогу;

  • Церкву Пресвятої Трійці;

  • Церкву Різдва Пресвятої Богородиці.

Стрий

Це ще одне місто, розташоване неподалік Львова. По-перше, сюди варто їхати бодай для того, щоб відпочити поблизу річки. Крім того, ви зможете відвідати Меморіальний музей-садиба родини. Прогуляйтесь центральною площею, парками, навідайтесь до церкви Архістратига Михаїла – колишнього костелу святого Йосифа, а також наробіть фотографій біля старих австрійських будівель.

Як пише wikivoyage, Стрий відомий як одне з вогнищ Визвольних змагань. Тут же сформувався легіон Січових стрільців. У цьому невеликому місті поблизу Львова народився батько Степана Бандери, а також активно діяла ОУН у міжвоєнний період. Тут же розташовані чимало музеїв, які розкажуть вам про бурхливе життя Стрия.

Стрий на поштівці
Старенька поштівка зі Стрия / Поштівка 1906 року

Золочів

У напрямку Тернополя рушайте на електричці до Золочева. Так-так, тут ми "хайлі рекомендет" відвідати Золочівський замок з Китайським палацом. Але це далеко не єдина локація у Золочеві, куди ми вас кличемо.

Прогуляйтесь Золочівським замком / Фото з інстаграму Леоніда Мартинчика

Згідно з tripadvisor, у цьому чарівному місті також варто подивитись:

  • Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії;

  • Каплицю жертв комуністичних репресій;

  • Єврейський цвинтар;

  • а також Церкву Вознесіння.

