Цього разу запрошуємо відвідати маловідомі замки у Львівській області. Гайда разом з 24 Каналом вивчати нові для себе локації.

Дивіться також Красиво, що аж моторошно: три замки України, в яких можна зустріти привидів

Які замки на Львівщині не встигли стати попсовими?

Старосільський замок

І хоч від цього замку залишився лиш оборонний мур, він однозначно заслуговує на вашу увагу. Сама споруда має форму неправильного п'ятикутника та займає площу у цілі два гектари. Стіни цієї фортеці тягнуться на 500 метрів.

Якщо говорити про башти, то до наших днів збереглись три з шести. Вони завершуються білокам'яними аттиками та є вищими за стіни споруди.

Цікаво, що до наших днів найкраще збереглась саме східна башта. Її завершення виконали у формі корони. Вона обрамлена ліпним, а також різним орнаментом.

Звернімо увагу, що Старосільський замок – пам'ятка архітектури XVI – XVII століть.



Старосільський замок згори / Фото marina__zhdan

Як зазначає блог castlesua.jimdofree.com, на оборонних стінах ви можете побачити бійниці. Останні розташовані у три яруси та теж завершуються аттиком.

І хоч замок не такий, яким ми собі уявляємо, коли промовляємо це слово, все одно можна прикинути, яким величним він був свого часу.

Це цікаво! Від дерев і кущів, якими подвір'я фортеці поросло, у 2007 році його очистили коштом співачки Руслани. А вже у 2010 році локацію на 49 років передали в концесію.

Жовківський замок

Як зазначає портал Karpaty.info, це пам'ятка архітектури епохи ренесансу.

Його спорудили на замовлення Станіслава Жолкевського як оборонну споруду. Процес будівництва тривав з 1594 по 1606 роки. За задумами власника, цей замок мав би містити чотири будинки, які сполучені з чотирма вежами з допомогою спеціальних галерей.

Цікаво, що у 1610 році замок уже був заселеним. І відразу ж він став осередком:

господарського;

політичного;

культурного життя.

Причому, не лише для власників, а й для решти міста. Крім того, споруда стала надійною обороною мешканців від набігів татар.

Замок у Жовкві / Фото з інстаграму dovkola.media

Це цікаво! Він був улюбленою резиденцією польського короля Яна III Собєського наприкінці XVII століття. Власне, на той період припадав найбільший розквіт споруди.

Свірзький замок

Як зауважили 24 Каналу співробітники замку, у Свірзького є своя історія "з привидами, шляхетними родинами, облогами та романтичними легендами".

На відміну від Олеського чи Підгорецького замків, Свірзький ще не настільки відомий, тому тут часто можна провести час без натовпу, наодинці з природою,

– розповіли співробітники замку.

Свірзький замок на Львівщині / Фото krasoty,zemli

З відвідинами Свірзького замку ми б не зволікали. Туристичний сезон у цій локації триває з 15 травня по 15 жовтня, тож поспішіть. Працює він у вихідні – суботу та неділю – з 10:00 по 17:00.

Куди ще навідатись на Львівщині?