І про них 24 Канал розповість далі. Вмощуйтесь зручніше, ми вирушаємо замками України, у яких можна зустріти привидів!
Дивіться також Де розташований найстаріший замок в Україні
У яких замках України можна зустріти привидів?
Підгорецький замок на Львівщині
Він по праву вважається одним з найбільш містичних палаців у нашій країні. Замок, який називають "українським Версалем", знаменитий ренесансною архітектурою, а також садами в італійському стилі. А ще він відомий легендою про привида Білої Пані. За однією з версій, мовиться про дух Марії Жевуської, молодої дружини Вацлава Жевуського. Кажуть, через ревнощі її ще живою замурували у стіні Підгорецького замку, пише портал "Капітолій".
Підгорецький замок на Львівщині / Фото інстаграм krasoty.zemli
Мандрівники, які відвідують замок, частенько розповідають про холодні протяги, дивні звуки, які нагадують кроки, а також тіні та збої у роботі електроніки. Ба більше, декому навіть вдавалось фіксувати на фото певні аномалії.
Білгород-Дністровська фортеця на Одещині
Її ще називають Аккерманською. Вона розташована на Одещині у Білгород-Дністровському. І це одна з найбільших у Європі середньовічних фортець. Її ще звели у XIII – XV століттях на місці руїн античного міста Тіра. І зробили це для того, щоб контролювати Дністровський лиман, а також торгові шляхи.
Аккерманська фортеця на Одещині / Фото з інстаграму Аккерманської фортеці
А що там з легендами? Кажуть, тут мешкає привид білої дівчини, пише BBN. Подейкують, мовиться про молоду мешканку, котра закохалась в іноземця. І вона стала жертвою цих почуттів. Дівчину замурували у стіну цієї фортеці, щоб покарати її. Кажуть, біла тінь цієї дівчини ночами вештається коридорами у пошуках втрачених почуттів.
Це цікаво! Місцеві мешканці вірять в те, що якщо зустрінеш привида, то це щасливий знак. Правда, не рекомендують до неї говорити.
Хустський замок на Закарпатті
Як зазначає ресурс We.org.ua, саме з графом Дракулою пов’язують минуле цього замку. Згідно з місцевими легендами, він не вампір, а лицар, котрий у боях зазнав спотворення й отримав ім’я Драго (з румунської – "біс"). На військових здобутках він розбагатів, тож придбав собі Хустський замок. Є ще версія, що трансільванський граф Дракула був його нащадком. Кажуть, що сам замок стоїть на кістках будівельників, які його споруджували.
Хустський замок на Закарпатті / Фото "Карпатіум"
Якщо говорити про привидів, то у Хустському замку їхній родовід ведеться ще від часів монгольського завоювання Батия. Так, один із його воєвод випадково позбавив життя свого сина. Через це його сестра, горюючи, вкоротила собі віку. І з тих часів замком витає її привид. Туристи, які нині відвідують Хустський замок, зізнаються, що відчувають тут негативну енергетику.
А ми вас покличемо до інших замків України, які варто відвідати. Не зволікайте!
Які замки України варті вашої уваги?
Кличемо вас до Меджибізького замку, що на Хмельниччині. На початку своєї історії він був дерев’яною фортецею. З часом перетворився на ренесансну споруду, яка виділяється могутніми мурами та вежею. Цікаво, що за часів "совітів" тут була і в’язниця, і маслозавод.
У цій підбірці ми кличемо до п’яти замків Тернопільщини, які однозначно варто відвідати. Їдьте туди по легенди, фантастичні архітектуру та краєвиди.
А наостанок ми розповімо про 5 замків, які могли стати ідеальними локаціями для зйомок у Netflix.