У яких замках України можна зустріти привидів?

Підгорецький замок на Львівщині

Він по праву вважається одним з найбільш містичних палаців у нашій країні. Замок, який називають "українським Версалем", знаменитий ренесансною архітектурою, а також садами в італійському стилі. А ще він відомий легендою про привида Білої Пані. За однією з версій, мовиться про дух Марії Жевуської, молодої дружини Вацлава Жевуського. Кажуть, через ревнощі її ще живою замурували у стіні Підгорецького замку, пише портал "Капітолій".

Підгорецький замок на Львівщині / Фото інстаграм krasoty.zemli

Мандрівники, які відвідують замок, частенько розповідають про холодні протяги, дивні звуки, які нагадують кроки, а також тіні та збої у роботі електроніки. Ба більше, декому навіть вдавалось фіксувати на фото певні аномалії.

Білгород-Дністровська фортеця на Одещині

Її ще називають Аккерманською. Вона розташована на Одещині у Білгород-Дністровському. І це одна з найбільших у Європі середньовічних фортець. Її ще звели у XIII – XV століттях на місці руїн античного міста Тіра. І зробили це для того, щоб контролювати Дністровський лиман, а також торгові шляхи.

Аккерманська фортеця на Одещині / Фото з інстаграму Аккерманської фортеці

А що там з легендами? Кажуть, тут мешкає привид білої дівчини, пише BBN. Подейкують, мовиться про молоду мешканку, котра закохалась в іноземця. І вона стала жертвою цих почуттів. Дівчину замурували у стіну цієї фортеці, щоб покарати її. Кажуть, біла тінь цієї дівчини ночами вештається коридорами у пошуках втрачених почуттів.

Це цікаво! Місцеві мешканці вірять в те, що якщо зустрінеш привида, то це щасливий знак. Правда, не рекомендують до неї говорити.

Хустський замок на Закарпатті

Як зазначає ресурс We.org.ua, саме з графом Дракулою пов’язують минуле цього замку. Згідно з місцевими легендами, він не вампір, а лицар, котрий у боях зазнав спотворення й отримав ім’я Драго (з румунської – "біс"). На військових здобутках він розбагатів, тож придбав собі Хустський замок. Є ще версія, що трансільванський граф Дракула був його нащадком. Кажуть, що сам замок стоїть на кістках будівельників, які його споруджували.



Хустський замок на Закарпатті / Фото "Карпатіум"

Якщо говорити про привидів, то у Хустському замку їхній родовід ведеться ще від часів монгольського завоювання Батия. Так, один із його воєвод випадково позбавив життя свого сина. Через це його сестра, горюючи, вкоротила собі віку. І з тих часів замком витає її привид. Туристи, які нині відвідують Хустський замок, зізнаються, що відчувають тут негативну енергетику.

