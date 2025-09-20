А отже продовжує захоплювати мандрівників своєю атмосферою і красою. 24 Канал із посиланням на karpatium і drymba розповість про нього докладніше.

Чому Луцький замок можна вважати найстарішим та що варто знати про нього?

Один із головних претендентів на звання найстарішого замку в Україні – це Луцький замок, також відомий як замок Любарта. Він розташований у місті Луцьк на Волині і є однією з найкраще збережених середньовічних фортифікацій країни.

Замок зведений у XIV столітті литовським князем Любартом, але веде свою історію від куди більш ранніх дерев'яних укріплень, згадка про які датується 1075 роком.

Замок розташований на стратегічній точці серед вигинів річки Стир, що робило його неприступною фортецею у середньовіччі. За свою історію Луцький замок витримав численні облоги та військові дії, зокрема від польських і литовських королів, а також орди.

До речі, у замку відбулася знаменита Луцька конференція 1429 року, яка об'єднала найвпливовіших правителів того часу. Ба й сьогодні замок є культурним і туристичним центром, з музеями, екскурсіями та подіями, що відтворюють дух доби лицарства.

А з оглядової вежі відкриваються чудові панорами міста Луцьк і річки Стир, що додає додаткової привабливості для туристів.

А які ще замки України можна вважати найстарішими?

Тут лише два приклади, але їх можна навести з десяток. Україна багата на стародавні замки, чимало з них збережені, чимало у руїнах – але всі є визначними та цікавими для туриста місцями.