24 Канал дозволив собі трішки пофантазувати на тему: "А що, якби Netflix знімав свої серіали в українських замках". І ось що з того вийшло!

Які замки України могли стати локаціями для Netflix?

Кам'янець-Подільська фортеця

Де розташована: Хмельницька область.

Це ідеальна локація, яка передає атмосферу Середньовіччя. Фортеця виділяється величними мурами, а також мальовничим каньйоном Смотрича, передає "Карпатіум". Ми вже бачимо, як тут знімають епічні батальні сцени або ж драматичні сцени історичних картин.



Кам'янець-Подільська фортеця / Фото Назарія Лазура

Хотинська фортеця

Де розташована: Чернівецька область.

Це ще одна потужна локація, яка могла прославитись завдяки Netflix. Фортеця може похизуватись масивними стінами. А те, що вона розташована поблизу Дністра могло надихнути зняти тут щось у дусі "Вікінгів".



Хотинська фортеця / Фото Назарія Лазура

Замок Паланок

Де розташований: Закарпатська область.

Як зазначає ресурс "Про Карпати", цей замок, розташований на горі вулканічного походження, надзвичайно кінематографічний. Він виділяється своєю багаторівневою структурою. І якщо ви дивились "Гру престолів", то можете собі сміливо уявити, як ним походжали Ланністери. Заплющте очі і почуйте, як тріпотять крила драконів, які літають навколо Паланку. Круто, чи не так?



Замок Паланок / Фото Назарія Лазура

Олеський замок

Де розташований: Львівська область.

Перед нами один з найстаріших замків на Галичині. Він також розташований на підвищенні. Крім того, він оповитий містикою та легендами. Тут, на нашу думку, цілком могли б знімати "Відьмака". Знаєте, було б дуже не зле, якби кімнатами Олеського замку прогулювався, наприклад, Генрі Кавілл.

Олеський замок / Фото @bogdan_susol

Золочівський замок

Де розташований: Львівська область.

Цей замок виділяється ренесансною архітектурою, пише портал Funtime. У парі з елементами оборони ця споруда нагадує своїх "колег" у Західній Європі. Пригадаймо підземні ходи у замку, щоб уявити собі, як тут екранізують драматичні історії про інтриги, які крутять при дворі.

Золочівський замок / Фото Леоніда Мартинчика

І якщо ми вже заговорили про замки, то кличемо вас подивитись ще кілька цікавих локацій.

