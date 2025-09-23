24 Канал дозволив собі трішки пофантазувати на тему: "А що, якби Netflix знімав свої серіали в українських замках". І ось що з того вийшло!
Дивіться також Де на Хмельниччині можна побачити замок, який був і фортецею, і в'язницею, і маслозаводом
Які замки України могли стати локаціями для Netflix?
Кам'янець-Подільська фортеця
Де розташована: Хмельницька область.
Це ідеальна локація, яка передає атмосферу Середньовіччя. Фортеця виділяється величними мурами, а також мальовничим каньйоном Смотрича, передає "Карпатіум". Ми вже бачимо, як тут знімають епічні батальні сцени або ж драматичні сцени історичних картин.
Кам'янець-Подільська фортеця / Фото Назарія Лазура
Хотинська фортеця
Де розташована: Чернівецька область.
Це ще одна потужна локація, яка могла прославитись завдяки Netflix. Фортеця може похизуватись масивними стінами. А те, що вона розташована поблизу Дністра могло надихнути зняти тут щось у дусі "Вікінгів".
Хотинська фортеця / Фото Назарія Лазура
Замок Паланок
Де розташований: Закарпатська область.
Як зазначає ресурс "Про Карпати", цей замок, розташований на горі вулканічного походження, надзвичайно кінематографічний. Він виділяється своєю багаторівневою структурою. І якщо ви дивились "Гру престолів", то можете собі сміливо уявити, як ним походжали Ланністери. Заплющте очі і почуйте, як тріпотять крила драконів, які літають навколо Паланку. Круто, чи не так?
Замок Паланок / Фото Назарія Лазура
Олеський замок
Де розташований: Львівська область.
Перед нами один з найстаріших замків на Галичині. Він також розташований на підвищенні. Крім того, він оповитий містикою та легендами. Тут, на нашу думку, цілком могли б знімати "Відьмака". Знаєте, було б дуже не зле, якби кімнатами Олеського замку прогулювався, наприклад, Генрі Кавілл.
Олеський замок / Фото @bogdan_susol
Золочівський замок
Де розташований: Львівська область.
Цей замок виділяється ренесансною архітектурою, пише портал Funtime. У парі з елементами оборони ця споруда нагадує своїх "колег" у Західній Європі. Пригадаймо підземні ходи у замку, щоб уявити собі, як тут екранізують драматичні історії про інтриги, які крутять при дворі.
Золочівський замок / Фото Леоніда Мартинчика
І якщо ми вже заговорили про замки, то кличемо вас подивитись ще кілька цікавих локацій.
Які замки в Україні варто побачити?
Поїдьте до села Бронька на Закарпатті. Тут можна побачити найменший замок України – Бронецький замок.
А от по найбільший замок нашої країни варто їхати до Білгород-Дністровського. Навідайтесь до Аккерманської фортеці, чия площа – до 10 гектарів.
Якщо вас цікавить найстаріший замок, то таким вважають Луцький замок. Його звели ще у XIV столітті.