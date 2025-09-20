Це справжня історична загадка, що зберігає чимало легенд і вражає міццю навіть у вигляді руїн. 24 Канал із посиланням на "Карпатський об'єктив" та сайт Довжанської СТГ розповість про нього докладніше.

Дивіться також На Хмельниччині можна побачити унікальну фортецю, але вона не зовсім те, чим здається

Бронецький замок: що варто знати про цю фортецю з таємницями й легендами Закарпаття?

Бронецький замок – цілком можливо, найменший замок України. Він розташований у селі Бронька Іршавського району Закарпатської області.

Це середньовічна фортифікація, побудована на вершині крутої скелястої гори Царська. Гору огинає річка Бронька з трьох сторін, створюючи природний захист для фортеці.

Історія замку оповита багатьма таємницями. Науковці не мають точних даних про дату його будівництва, але перші згадки датуються 1265 – 1273 роками, вони в угорських документах.

Археологічні розкопки при цьому виявили римські монети, що свідчать про стародавнє заселення території. Замок також відігравав важливу роль у захисті земель від ворогів, а його власниками були представники родини Чаків і угорської знаті.

Дізнайтеся більше про загадковий Бронецький замок: дивіться відео Fishing Family

Донині будівля збереглася тільки у вигляді руїн серед лісу. А проте вона зберігає атмосферу загадковості, а місцеві легенди говорять про заховані скарби та військові пригоди.

Невеликий розмір також робить Бронецький замок особливим. Ця маленька, але міцна фортеця, зберігає частинку древньої історії Закарпаття та вабить сміливих туристів.

Які ще замки в Україні можна зарахувати до найменших?