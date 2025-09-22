Ласкаво просимо до селища Меджибіж, щоб побачити на власні очі Меджибізький замок. І хоч він не настільки популярний як фортеця у Кам'янці Подільському, він однозначно вартий вашої уваги. І детальніше про нього розповість 24 Канал з посиланням на "Карпатіум".

Що варто знати про Меджибізьку фортецю?

Вона своєю історією сягає у часи Київської Русі. Ясна річ, що нинішня ренесансна споруда не має нічого спільного з тим, що споруджували тоді.

З'явився замок у 1146 році. Тоді про нього згадали в Іпатієвському літописі. На той час споруда була важливою, адже оберігала від набігів татар.

Правда, на ті часи мовилось про дерев'яну фортецю, яка мала:

земляні вали;

муровані башти;

а також в'їзну браму.

Меджибізький замок ще називають "Білим Лебедем": фото @ukrainian_travels

На жаль, під час монголо-татарської навали Меджибіж зазнав сильних руйнувань. А вже у 1241 році на вимогу татар Данилу Галицькому довелось знести всі його укріплення.

Впродовж не однієї сотні років Меджибізька фортеця укріплюється. Вона обростає новими будівлями. І якщо ми говоримо про неї нині, то вона займає площу 0,75 Га, а також нагадує видовжений трикутник за формою.

Фортеця сягає у довжину 130 метрів, а її ширина – 85 метрів. Мури фортеці здіймаються вгору на 20 метрів, а найбільша її вежа може похизуватись стінами завтовшки 4 метри. На мурах фортеці можна побачити безліч стрільниць.

Це цікаво! За часів "совітів" Меджибізький замок змінив не одну роль. Свого часу він був і в’язницею, і пожежною частиною, тут були склади та навіть маслозавод. На жаль, частину стін замку розібрали у 60-х роках. Це зробили за ініціативи селищного голови, щоб спорудити сільську раду.

Як зазначають на сторінці "Меджибізький ярмарок – минуле та сучасне" у фейсбуці, у часи, коли тут діяв маслозавод, на території замку виготовляли масло, сметану, кефір, сир, а також домашній сир. І, ясна річ, морозиво.

МОРОЗИВО! О, за це треба окремо помолитися! Не те, що зараз – вода з хімією. Там було справжнє диво: молоко, цукор, яйця і... трохи любові. І подавали його не в пластиковому кориті, а у ВАФЕЛЬНОМУ СТАКАНЧИКУ! Пам'ятаєте такі? І воно тануло швидше, ніж ви встигали сказати "ой, впало!". Люди в черзі стояли не за ковбасою, а за МОРОЗИВОМ!

– йдеться у дописі.

Які цікаві факти про Меджибізький замок варто знати?

Його ще називають "Білий Лебідь". Пов’язано це з тим, як він відображається у водах Бугу та Бужка. Так, могутні мури фортеці нагадують білого лебедя.

Тут у 1846 році був сам Тарас Шевченко. У замку він зустрічався з тодішнім власником – графом Станіславом Потоцьким.

Власне, він оспівав замок у своєму вірші "Заступила чорна хмара". Його він описав як "чудовий", "прекрасни", а також "неприступний".

Так, замок дійсно неприступний. Утім, за свою історію його двічі серйозно руйнували – у 1672 році, коли турецька армія тримала в облозі фортецю 15 днів, а також у 1944 році, коли німецькі війська підірвали замок, відступаючи.

Якщо ви вже бували у Меджибізькому замку, або запланували собі поїздку, збережіть інші цікаві локації.

