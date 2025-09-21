А особливо тим, хто хоче пізнати справжню Україну, і вирішив почати з Тернопільської області. 24 Канал розповість про 5 найцікавіших замків регіону докладніше завдяки порталу Національного заповідника "Замки Тернопілля".
Які замки з багатою історією та загадковим шармом у топі Тернопільщини?
Збаразький замок. Це один із найдавніших замків Тернопільщини, збудований у XVІI столітті. Потужні мури, бастіони та глибокі рови тут вражають відвідувачів. Замок нині функціонує як музей історії Поділля.
Де розташований Збаразький замок: показуємо на карті
Який вигляд має Збаразький замок: дивіться відео PokuMolodi
Теребовлянський замок. Це руїни стародавньої княжої фортеці, датовані XI століттям. Замок височів на пагорбі над містом Теребовля і відігравав важливу роль у захисті від нападів. Нині це популярне місце для туризму та екскурсій.
Де розташований Теребовлянський замок: показуємо на карті
Який вигляд має Теребовлянський замок: дивіться відео Haiduk_Kamieniec
Вишнівецький замок. Зараз це Вишнівецький палац – архітектурна пам’ятка XVIII століття, одна з найгарніших резиденцій Тернопільщини. Палац зведений на місці колишнього замку, але самої оборонної фортеці вже немає вцілілої.
Де розташований Вишнівецький замок: показуємо на карті
Який вигляд має Вишнівецький замок: дивіться відео bekethistory
Кременецький замок або замок Бони. Це також руїни – невеликої фортеці на горі Бона у місті Кременець. Назва походить від легенди про італійську принцесу Бону Сфорцу. Будівля збереглася частково, але на вершині гори – чудовий панорамний краєвид.
Де розташований Кременецький замок : показуємо на карті
Який вигляд має Кременецький замок: дивіться відео fineKremenets
Скалатський замок. Він стоїть у місті Скалат, а побудований у XVII столітті у формі чотирикутника з бастіонами на кутах. Замок оточений ровом із водою та має залишки підземель. Нині тут є краєзнавчий музей.
Де розташований Скалатський замок: показуємо на карті
Який вигляд має Скалатський замок: дивіться відео Haiduk_Kamieniec
А які ще, окрім замків, цікаві туристичні локації Тернопільщини варто відвідати?
Усі згадані замки є частиною Національного заповідника "Замки Тернопілля". Але, ясна річ, у регіоні є й багато іншого цікавого. До прикладу:
Звісно ж, це Тернопільське озеро – гіперпопулярне місце відпочинку, розташоване просто у центрі Тернополя. Тут розвинута інфраструктура з пляжами, кафе, дитячими майданчиками та зонами для спорту.
А ще зверніть увагу на Кременецькі гори – це мальовничі природні ландшафти з глибокими та розгалуженими печерами та стародавніми монастирями. Просто ідеальне місце для походів і навіть духовного відпочинку.