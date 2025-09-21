А особливо тим, хто хоче пізнати справжню Україну, і вирішив почати з Тернопільської області. 24 Канал розповість про 5 найцікавіших замків регіону докладніше завдяки порталу Національного заповідника "Замки Тернопілля".

Які замки з багатою історією та загадковим шармом у топі Тернопільщини?

Збаразький замок. Це один із найдавніших замків Тернопільщини, збудований у XVІI столітті. Потужні мури, бастіони та глибокі рови тут вражають відвідувачів. Замок нині функціонує як музей історії Поділля.

Теребовлянський замок. Це руїни стародавньої княжої фортеці, датовані XI століттям. Замок височів на пагорбі над містом Теребовля і відігравав важливу роль у захисті від нападів. Нині це популярне місце для туризму та екскурсій.

Вишнівецький замок. Зараз це Вишнівецький палац – архітектурна пам’ятка XVIII століття, одна з найгарніших резиденцій Тернопільщини. Палац зведений на місці колишнього замку, але самої оборонної фортеці вже немає вцілілої.

Кременецький замок або замок Бони. Це також руїни – невеликої фортеці на горі Бона у місті Кременець. Назва походить від легенди про італійську принцесу Бону Сфорцу. Будівля збереглася частково, але на вершині гори – чудовий панорамний краєвид.

Скалатський замок. Він стоїть у місті Скалат, а побудований у XVII столітті у формі чотирикутника з бастіонами на кутах. Замок оточений ровом із водою та має залишки підземель. Нині тут є краєзнавчий музей.

А які ще, окрім замків, цікаві туристичні локації Тернопільщини варто відвідати?

Усі згадані замки є частиною Національного заповідника "Замки Тернопілля". Але, ясна річ, у регіоні є й багато іншого цікавого. До прикладу: