Тернопіль – обласний центр в Україні, розташований на території Західного Поділля. До регіону туристи приїжджають здебільшого, аби побачити Збаразький замок чи Кришталеві печери. Але і в самому Тернополі є цікаві та красиві місця.

Немає в Україні нетуристичних міст, переконаний Travel 24. На доказ цього сьогодні поговоримо про Тернопіль.

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Драматичний театр імені Тараса Шевченка

Складно в це повірити, але Драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка у Тернополі починався з пересувної трупи робітничо-селянського театру. Історики датують цього самого початку 1945 роком.

А от будівля (збудована в еклектичному посткласичному стилі) у трупи з'явилася у 1957 році, й відтоді всі визначні події відбувалися саме в ній. Театр має два зали – великий на 600 місць та маленький на 80.



Драматичний театр імені Шевченка у Тернополі / Фото з соцмереж

Тернопільська Набережна

Чи не улюблене місце відпочинку містян та гостей Тернополя – набережна Тернопільського озера (або ставу). У ХХІ столітті вона зазнала чимало змін, стала красивою та комфортною як для пішоходів, так і для велосипедистів.

Цікаво продумане вуличне освітлення створює ввечері романтичну атмосферу, яку доповнюють видовищні фонтани. Все це й робить набережну однією з головних візитних карток міста.



Набережна у Тернополі / Колаж 24 каналу

Острівець Кохання

Острів Кохання або Острівець Закоханих – невеликий шматочок суходолу посеред озера у парку імені Шевченка. Саме там, якнайдалі від зайвих очей, побудували альтанку. Тепер вона є свідком тисяч неповторних освідчень у коханні.

За легендою, якщо придивитися до свого відбиття у воді з берега острівця, можна побачити майбутнє – щасливе, або дуже щасливе.



Острів Закоханих у Тернополі / Колаж 24 каналу

Тернопільський замок

Ця пам'ятка має значення для всієї країни. Називають замок Тернопільським або Старим – почали його будувати ще у XVI столітті. Це був могутній оплот захисту від набігів ворогів.

У XIX століття з нього зробили казино, потім – казарми для військових. Тепер же там планують організувати музей. До слова, саме Тернопільський замок намальовано на гербі міста.



Замок у Тернополі / Фото з соцмереж

Кафедральний собор Різдва Христового

Церква Різдва з’явилася у другій половині XVI століття, міста Тернопіль як такого тоді ще не було. Спочатку вона була дерев'яною, багато разів горіла. Потім її зробили кам'яною, і навіть під час Другої світової вона не постраждала.

Натомість за радянських часів храм стояв зачиненим, з нього вкрали все, що могли винести. Тільки наприкінці XX сторіччя ця пам’ятка архітектури почала набувати своєї первозданної краси та величі.



Кафедральний собор Різдва Христового у Тернополі / Фото з соцмереж

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Гідропарк "Топільче"

Гідропарк "Топільче" – наймолодший парк у Тернополі (з 1985 року). Він шалено популярний серед молоді, сімей з малими дітьми, гостей Тернополя.