Що подивитися у Тернополі: 5 примітних туристичних принад міста
Тернопіль – обласний центр в Україні, розташований на території Західного Поділля. До регіону туристи приїжджають здебільшого, аби побачити Збаразький замок чи Кришталеві печери. Але і в самому Тернополі є цікаві та красиві місця.
Немає в Україні нетуристичних міст, переконаний Travel 24. На доказ цього сьогодні поговоримо про Тернопіль.
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Драматичний театр імені Тараса Шевченка
Складно в це повірити, але Драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка у Тернополі починався з пересувної трупи робітничо-селянського театру. Історики датують цього самого початку 1945 роком.
- А от будівля (збудована в еклектичному посткласичному стилі) у трупи з'явилася у 1957 році, й відтоді всі визначні події відбувалися саме в ній. Театр має два зали – великий на 600 місць та маленький на 80.
Драматичний театр імені Шевченка у Тернополі / Фото з соцмереж
Тернопільська Набережна
Чи не улюблене місце відпочинку містян та гостей Тернополя – набережна Тернопільського озера (або ставу). У ХХІ столітті вона зазнала чимало змін, стала красивою та комфортною як для пішоходів, так і для велосипедистів.
- Цікаво продумане вуличне освітлення створює ввечері романтичну атмосферу, яку доповнюють видовищні фонтани. Все це й робить набережну однією з головних візитних карток міста.
Набережна у Тернополі / Колаж 24 каналу
Острівець Кохання
Острів Кохання або Острівець Закоханих – невеликий шматочок суходолу посеред озера у парку імені Шевченка. Саме там, якнайдалі від зайвих очей, побудували альтанку. Тепер вона є свідком тисяч неповторних освідчень у коханні.
- За легендою, якщо придивитися до свого відбиття у воді з берега острівця, можна побачити майбутнє – щасливе, або дуже щасливе.
Острів Закоханих у Тернополі / Колаж 24 каналу
Тернопільський замок
Ця пам'ятка має значення для всієї країни. Називають замок Тернопільським або Старим – почали його будувати ще у XVI столітті. Це був могутній оплот захисту від набігів ворогів.
- У XIX століття з нього зробили казино, потім – казарми для військових. Тепер же там планують організувати музей. До слова, саме Тернопільський замок намальовано на гербі міста.
Замок у Тернополі / Фото з соцмереж
Кафедральний собор Різдва Христового
Церква Різдва з’явилася у другій половині XVI століття, міста Тернопіль як такого тоді ще не було. Спочатку вона була дерев'яною, багато разів горіла. Потім її зробили кам'яною, і навіть під час Другої світової вона не постраждала.
- Натомість за радянських часів храм стояв зачиненим, з нього вкрали все, що могли винести. Тільки наприкінці XX сторіччя ця пам’ятка архітектури почала набувати своєї первозданної краси та величі.
Кафедральний собор Різдва Христового у Тернополі / Фото з соцмереж
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Гідропарк "Топільче"
Гідропарк "Топільче" – наймолодший парк у Тернополі (з 1985 року). Він шалено популярний серед молоді, сімей з малими дітьми, гостей Тернополя.
- На майже 100 гектарах парку – безліч розваг, дерев, квітників, яскраве містечко-фортеця, зоокуточок, 3 поля для гри у футбол та дуже багато іншого. А родзинка "Топільче" – найдовша в Україні алея катальп (1,5 кілометра).
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