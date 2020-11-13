Джуринський водоспад манить до себе туристів з усієї країни, й не тільки. Тут ви побачите надзвичайно красивий потік води, відпочинете від шумного міста та насолодитеся чудовими пейзажами.

Travel24 розповість вам про цей водоспад.

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Джуринський водоспад, що входить до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон", вважають одним із наймальовничіших і найцікавіших місць Тернопільщини. Джуринський водоспад має ще одну назву – Червоногородський.



Джуринський водоспад / ua.igotoworld.com

Історії походження

Джуринський водоспад вважається рукотворним, але існує декілька версій його утворення:

Згідно з першою версією водоспад створили турки під час облоги Червоногородського замку у 1672 році. Вони штучно зменшили потік повноводної річки, утворивши водоспад, щоб завоювати замок, який ховався за водоймою. Ця версія спростовується старовинними мапами фон Міґа, на яких видно, що навіть у кінці XVIII ст. річка була повноводною, а поруч розташовувався водоспад із млином.

За іншою історією, Червоногородський водоспад утворили при реконструкції палацу для того, щоб висадити розкішний парк довкола споруди. Проте такий варіант спростовує той факт, що поруч зберігся міст ХІХ ст., в якому не було б потреби, якщо повноводна річка вже не існувала.



Джуринський водоспад / karpaty.life

Ще одна версія наполягає, що Джуринський водоспад є результатом роботи природи. Найбільш правдоподібною є розповідь про те, що водоспад створили для функціонування млина, адже потреба у такій споруді на той час була дуже великою.

Опис

Багато хто вважає, що вода Джуринського водоспаду має цілющі властивості. Водоспад шириною 20 метрів має висоту падіння води 16 метрів, що робить його найвищим рівнинним водоспадом в Україні. Через розлогість і наявність трьох каскадів він є надзвичайно шумним. Стоячи у підніжжя водограю, ви навряд чи почуєте свого співрозмовника.

Що цікавого поблизу

Неподалік від Джуринського водоспаду розташований ще один водоспад "Дівочі сльози" та невеликий грот – "печеру відлюдника". За легендою, цей водоспад бере початок із джерела, з якого б'є цілюща вода. Поряд із печерою встановлені фігура Божої Матері й хрест. Місцеві мешканці вважають це місце святим і приходять до нього за благодатною енергетикою.



"Печера відлюдника" / teren.in.ua

Цікаві факти

Місто Червоногород та саме урочище отримало свою назву завдяки червоному відтінку ґрунту у цій місцевості. Земля тут червона через особливий хімічний склад. Під час дощу колір стає ще більш насиченим, а калюжі нагадують вино.

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