Тернопіль приваблює туристів цікавим історичним минулим та насиченим культурним життям. Та в останні роки місто небезпідставно ще й претендує на звання гастрономічної столиці Західної України. Тут поєдналися найкращі кулінарні традиції різних народів Європи.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ порадить вам, які заклади Тернополя відвідати.

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Якщо думаєте, куди піти – варто обрати один із закладів Сім'ї ресторанів Файного міста. Це найпопулярніші заклади Тернополя з різними концепціями та стилями кухні. Необхідно відвідати усі, адже кожен цікавий і особливий по-своєму. Є сімейні ресторани, є паби, в яких можна весело відпочити й поспілкуватися з друзями, а є ті, де можна влаштувати запальну вечірку.

Файне Місто

Тернополяни та гості міста вже давно полюбили цей паб. Тут чудова затишна атмосфера, ситна й смачна кухня, великі порції й демократичні ціни. Одна з найпопулярніших страв пабу Файне місто – це "Панський дерун" з куркою або свининою, а ще авторські ковбаски на грилі.

Клуб Файного

Якщо хочете скуштувати європейську кухню з акцентом на італійських стравах, то вам у це сіті-кафе. Є три різних зали, а також заквітчана літня тераса. Родзинкою закладу є сезонне меню, яке завжди змінюється, залежно від пори року. Страва, яку обов'язково варто спробувати у Клубі Файного – це італійські тортеліні – з сиром, грибами, або з лососем, шпинатом та крем-сиром.

Noname

У дайв барі найкрутіші вечірки в Тернополі, смачна та гостра мексиканська кухня, дешеві алкогольні напої. Справжній рай для тернопільської молоді, яка любить тусуватися. Тут ви зможете повністю розслабитися та відпочити.

Young

Якщо полюбляєте азіатську кухню, то Янг саме для вас. Тут не лише неймовірно смачні суші-роли, а й багато інших страв паназіатської кухні. Є також лаундж-зона, де можна замовити кальян з ароматним дубайським тютюном.

Na Nebi

Тут на вас чекає гриль та вино, а також українська кухня в сучасній інтерпретації. Безумовно родзинкою закладу є його розташування – на 6 поверсі будівлі в самому центрі Тернополя. Тож із панорамних вікон і тераси відкривається неймовірний вид. Обов'язково варто спробувати в ресторані Na Nebi соковиті й апетитні стейки, найкращі у місті!

Jan Amor

Якщо мова про Jan Amor, то безперечно, це один з найкращих ресторанів у Тернополі. Концепція закладу – авторська кухня з вишуканими нотами французьких традицій. Цей ресторан спеціалізується на морепродуктах преміум-класу, у меню є безліч позицій з устрицями, до яких оберуть ідеальну пляшку вина.

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Пасаж Адлера 13

Бар Пасаж – місце для дружніх посиденьок. Саме тут є велика кількість авторських коктейлів, а також настоянки на травах. А от з меню ви просто зобов'язані спробувати найсмачніші у Тернополі бургери. Великі, апетитні та зроблені зі свіжих та якісних інгредієнтів.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ваші діти зможуть брати все, що завгодно із собою, бо об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Окрім цього, модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в осінній подорожі є те, що SKODA KODIAQ обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Смачного!