В Карпати можна їхати цілий рік, але восени тут найпривабливіше. В першу чергу, відвідування гір в цю пору року дуже дешеве у порівнянні із зимовим або літнім відпочинком. По-друге, осінь в Карпатах може запропонувати купу цікавих розваг.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ розповість вам, чому варто поїхати в гори у листопаді.

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Відвідати Східницю

Це курорт на Львівщині, який розташований в долині річки Східничанка на висоті 600 метрів над рівнем моря. Тут особливе повітря – з пониженим вмістом кисню, насичене ароматом хвої й безлічі лікарських трав. Унікальність Східниці в тому, що це єдине місце в Європі, де на одній території – 40 джерел з різним типом лікувальних мінеральних вод.



Пейзажі Східниці / hotels24.ua

Підкорити Вухатий Камінь

Панорами, які відкриваються звідси неймовірно мальовничі. Вухатий Камінь увійшов до списку популярних туристичних маршрутів. Оцінити пейзажі можна організувавши піший похід, під час якого ви також зможете відвідати Дзембронський водоспад.



Мальовничі пейзажі з вершини гори / karpaty.love

Заїхати у Ворохту

Відпочинок тут – це чисте повітря, гірські долини, водоспади, річки та неповторний місцевий колорит. Підйом на найвищу вершину України – Говерлу, відбувається звідси. У Ворохті ви зможете поправити здоров'я та насолодитися кристально чистим повітрям.



Ворохта з висоти пташиного польоту / guide.karpaty.ua

Побачити Синяк

Село в Мукачівському районі Закарпатської області Синяк отримало таку назву через колір мінеральної сірководневої води, яка б'є з тутешньої землі майже на кожному кроці. Ванни з кислуватою на смак "синьки" – найкращі ліки при захворюваннях опорно-рухового апарату та нервових систем.



Озеро Синє / ua-reporter.com

Піднятися на Скелі Довбуша

Це захоплива локація, де любителі екстриму можуть піднятися на вершину скель та помилуватися їхньою величчю і зробити гарні знімки. Обриси величезних скель і гігантських каменів, які створила природа, нагадують фантастичних істот.



Осінні Скелі Довбуша / uk.wikipedia.org

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Чим дістатися?

Найзручніше добиратися у Карпати власним авто. Оскільки певні ділянки не в найкращому стані, ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також SKODA KAROQ може розпізнавати дорожні знаки. Вона показує їх на дисплеї перед рульовим колесом або на панелі інформаційної системи (фіксує знаки пов'язані з обмеженням швидкості, забороною обгону та інші). А багажне відділення цієї моделі вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями).



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Обов'язково вирушайте в осінні Карпати!