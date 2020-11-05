В осіннє міжсезоння можна не тільки насолоджуватися останніми сонячними днями, але й дізнаватися нове, збагачуватися незабутніми враженнями. Дитина, чиї канікули почалися, буде щиро рада відкрити для себе фантастичні місця рідної країни.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував добірку місць, які варто відвідати у листопаді разом з вашими дітьми.

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Готель-замок "Вежа Ведмежа"

У селі Волосянка, поблизу туристичного комплексу "Захар Беркут", у мальовничому лісі розташувалася "Вежа Ведмежа", яка ідеально підходить для сімейного відпочинку. Дітям будь-якого віку тут знайдеться розвага. Для старших: прокат квадроциклів, стрільба з луків, метання ножів та зірочок.



Готельно-відпочинковий комплекс "Вежа Ведмежа" / vv-hotel.com

Для менших: проведення двобоїв у лицарських обладунках, мотузковий парк "Ведмежа лазанка", де є 2 рівні: середній та складний. Також варто вирушити на екскурсії до фортеці Тустань, водоспаду Кам'янка, скель Довбуша, на озеро Синевир та на термальні води в Берегове.



Мотузковий парк на території "Вежі Ведмежої" / vv-hotel.com

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

З 2 жовтня до 8 листопада у Харкові проходить Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Місто вогню і світла – саме таким є парк Горького, де проводиться свято. Ця виставка була у більш ніж 40 країнах. Ваша сім'я зможе побачити 25 яскравих інсталяцій, що занурюють в історію та культуру Китаю. Вас оточуватимуть сотні тисяч лампочок та кілометри шовкових тканин. У вихідні проводитимуть шоу-програми, майстер-класи для дітей та частуватимуть тематичними стравами.



Фестиваль гігантських китайських ліхтарів / sputnik-georgia.ru

Центр реабілітації бурого ведмедя

Дітям точно хочеться ближче познайомитися з лісовими мешканцями нашої країни. Тому відвідайте Реабілітаційний центр для ведмедів у Національному природному парку "Синевир". Сюди привозять ведмедів, з якими погано поводилися попередні господарі. Ведмедів вчать пристосовуватися до природних умов життя. Зараз у реабілітаційному центрі перебувають близько 20 ведмедів. Вони радо попозують разом з вашими дітьми перед камерою.



Центр реабілітації бурого ведмедя / ua.igotoworld.com

Музей шоколаду

Українці звикли, що за шоколадом треба їхати до Львова, де він став культом. Але є ще Одеса. А в ній – Музей шоколаду. Тут багато оригінальних скульптур, виконаних із какао-бобів. А якщо дуже закортить львівських "пацьорок", не біда – у Південній Пальмірі є точно така ж шоколадна майстерня, як і у Львові. І до неї варто завітати, щоб відпочити з дитиною.



Музей шоколаду в Одесі / pokupon.ua

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Оптимістична печера

Розташована на Тернопільщині – найдовша гіпсова печера у світі. Знаходиться рекордсменка в селі Королівка. Екскурсія в Оптимістичну стане захопливою пригодою для всієї сім'ї, а особливо для ваших діток. Тут вже розвідано понад 200 кілометрів підземних ходів, постійно відкриваються нові маршрути. Підкорити їх зможуть навіть юні початківці екстремали.



Оптимістична печера / travel.rbc.ua

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). Окрім цього, важливим в осінній подорожі є те, що SKODA KODIAQ обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла). Об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому ви й ваші діти можуть брати все, що завгодно.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!