В осеннее межсезонье можно не только наслаждаться последними солнечными днями, но и узнавать новое, обогащаться незабываемыми впечатлениями. Ребенок, чьи каникулы начались, будет искренне рад открыть для себя фантастические места родной страны.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил подборку мест, которые стоит посетить в ноябре вместе с вашими детьми.

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Отель-замок "Вежа Ведмежа"

В селе Волосянка, вблизи туристического комплекса "Захар Беркут", в живописном лесу расположилась "Вежа Ведмежа", которая идеально подходит для семейного отдыха. Детям любого возраста здесь найдется развлечение. Для старших: прокат квадроциклов, стрельба из луков, метание ножей и звездочек.



Гостиничный комплекс "Вежа Ведмежа" / vv-hotel.com

Для меньших: проведение поединков в рыцарских доспехах, веревочный парк "Медвежья лазанка", где есть 2 уровня: средний и сложный. Также стоит отправиться на экскурсии в крепость Тустань, водопад Каменка, скал Довбуша, на озеро Синевир и на термальные воды в Берегово.



Веревочный парк на территории "Вежи Ведвежьей" / vv-hotel.com

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Со 2 октября по 8 ноября в Харькове проходит Фестиваль гигантских китайских фонарей. Город огня и света – именно таков парк Горького, где проводится праздник. Эта выставка была в более чем 40 странах. Ваша семья сможет увидеть 25 ярких инсталляций, погружающие в историю и культуру Китая. Вас будут окружать сотни тысяч лампочек и километры шелковых тканей. В выходные проводят шоу-программы, мастер-классы для детей и угощают тематическими блюдами.



Фестиваль гигантских китайских фонарей / sputnik-georgia.ru

Центр реабилитации бурого медведя

Детям точно хочется поближе познакомиться с лесными жителями нашей страны. Поэтому посетите Реабилитационный центр для медведей в Национальном природном парке "Синевир". Сюда привозят медведей, с которыми плохо обращались предыдущие хозяева. Медведей учат приспосабливаться к природным условиям жизни. Сейчас в реабилитационном центре находятся около 20 медведей. Они радостно попозируют вместе с вашими детьми перед камерой.



Центр реабилитации бурого медведя / ua.igotoworld.com

Музей шоколада

Украинцы привыкли, что за шоколадом нужно ехать во Львов, где он стал культом. Но есть еще Одесса. А в ней – Музей шоколада. Здесь много оригинальных скульптур, выполненных из какао-бобов. А если очень захочется львовских "пацьорок", не беда – в Южной Пальмире есть точно такая же шоколадная мастерская, как и во Львове. И ее стоит посетить, чтобы отдохнуть с ребенком.



Музей шоколада в Одессе / pokupon.ua

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Оптимистическая пещера

Расположена на Тернопольщине – самая долгая гипсовая пещера в мире. Находится рекордсменка в селе Королевка. Экскурсия в Оптимистическую станет увлекательным приключением для всей семьи, особенно для ваших детей. Здесь уже разведано более 200 километров подземных ходов, постоянно открываются новые маршруты. Покорить их смогут даже юные начинающие экстремалы.



Оптимистическая пещера / travel.rbc.ua

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). Кроме этого, важным в осеннем путешествии является то, что SKODA KODIAQ оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света). Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому вы и ваши дети могут брать все что угодно.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!