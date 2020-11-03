Прекрасная пора для путешествий и ярких фото – осень. Чтобы насладиться осенними красками и узнать новые местности, туристы посещают самые красивые парки Украины.

Travel24 при пддержке SKODA KAROQ предлагает подборку парков, которые идеально подойдут для вашего профиля в Instagram.

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Дендропарк Софиевка

Самый известный парк в Украине был основан в 1796 году, владельцем города Умани, польским магнатом Станиславом Потоцким, назван в честь его жены Софии и подарен ей же на именины. Сегодня это место ежегодно посещают около 500 тысяч человек. Его площадь составляет 179 гектаров, и он является памятником ландшафтного типа мирового садово-паркового искусства конца XVIII – первой половины XIX в. Здесь растет более 3300 видов местных и экзотических растений. А также множество старинных беседок, мостиков, фонтанов, павильонов и тематических уютных уголков.



Дендропарк Софиевка / inlviv.in.ua

Карпатский национальный природный парк

На территории Ивано-Франковской области расположен Карпатский национальный парк. Он является одним из крупнейших природных парков в Украине. Площадь парка более 50 тысяч гектаров. Парк в течение многих лет привлекает туристов, ведь здесь есть множество интересного. Например: пещеры, скалы, водопады и дикие животные, которые живут в лесах Карпат.



Карпатский национальный природный парк / report.if.ua

Парк Шенборна

Один из самых красивых парков Закарпатья был открыт в карпатских лесах в 2013 году. Кроме растений и кельтского сада календарю друидов в нем есть семь необычных фонарей, символизирующих дни недели и 12 мостов, обозначающие знаки зодиака. В центре парка расположено красивое озеро Тур с небольшим островком, к которому курсирует плот. По территории можно покататься в конных экипажах, поскольку создатели парка пытались передать атмосферу Австро-Венгерской империи.



Парк Шенборна / ukraine-is.com

Днестровский каньон

Один из крупнейших каньонов Украины и Европы. Национальный природный парк расположен в пределах Борщевского, Залещицкого, Бучацкого и Монастырского районов Тернопольской области. По сравнению с другими, парк довольно молодой и ему всего 10 лет. Здесь можно полюбоваться одной из красивейших рек страны – Днестр, и насладиться величием Днестровского каньона.



Днестровский каньон / tripmydream.ua

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Национальный историко-культурный заповедник "Качановка"

Расположился на берегах реки Смош, является единственным в Украине дворцово-парковым комплексом, сохранившийся в полном объеме. Он был заложен в 1777 году. Парк расположен на двух ярусах. В нижней части расположен один из крупнейших пейзажных парков не только в Украине, но и в Европе. Он возник на основе естественного леса и насчитывает более 80 пород деревьев и кустарников. Немало туристов едут сюда, чтобы сделать фото на месте съемок телесериала "Крепостная".



Качановка / discoverukraine.com.ua

Национально природный парк Сколевские Бескиды

Этот парк расположился на Львовщине, и охватывает части бассейнов рек Стрый и Сопротивление. Площадь – более 35 тысяч гектаров. В парке сохранились остатки чистых буковых лесов, а также еловые и пихтовые насаждения. Некоторым деревьям более 100 лет. В целом здесь более 600 видов различных растений.



Сколевские Бескиды / uk.wikivoyage.org

Ландшафтный парк Буки

Парк был основан в 1996 году, предпринимателем Иваном Сусловым, который выкупил около трех гектаров земли, где была свалка. Теперь на этом месте находится один из самых красивых в Украине парков. В первой части красивая колокольня, а дальше расположен фонтан – тот самый, что стоял когда-то на Майдане Независимости. Сейчас он отреставрирован и работает в окружении множества лавок. Далее начинается территория самого парка, где есть Аллея сказок для детей и даже небольшой зверинец, населенный медведями, оленями и другими животными.



Ландшафтный парк Буки / moemisto.ua

Дендропарк "Александрия"

В 80 километрах от Киева в городе Белая Церковь расположился дендропарк "Александрия". Через парк протекает река Рось. Дендропарк является образцом пейзажной парковой композиции. Ведь здесь туристов ждут различные архитектурные сооружения, скульптуры и возможность сделать замечательные фото.



Дендропарк "Александрия" / ukraine-is.com

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Национальный парк "Подольские Товтры"

А этот парк расположен в нескольких районах Хмельницкой области. Национальный парк "Подольские Товтры" в 2008 году вошел в сем природных чудес Украины. Общая площадь парка более 261 тысяч гектаров. Здесь можно вдоволь насладиться природой и сделать живописные фотографии.



Подольские Товтры / tamtour.com.ua

Парк Тростянец

Памятник садово-паркового искусства середины XIX в. в Черниговской области, основан усилиями и средствами Ивана Скоропадского. Для его создания на совершенно ровном участке земли были насыпаны искусственные горы, напоминающие Альпы, а полученные котлованы превратили в пруды. Коллекция парка насчитывает более 620 видов растений, произрастающих на 200 гектарах земли.



Тростянецкий парк / rest4u.com.ua

Чем добраться?

Удобнее всего добираться в каждый из этих парков собственным авто. Нужно выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, ведь эта модель провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 л и 1630 со сложенными сиденьями). Также позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. А ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Удачных фото!