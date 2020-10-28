Среди живописных Карпат расположены Скалы Довбуша. Эти скалистые образования были названы в честь предводителя повстанцев Олексы Довбуша. Они удивляют неповторимыми формами огромных скал, гигантских камней, которые напоминают причудливые образы удивительных существ.

Travel24 расскажет вам об этом месте силы.

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Скалы Довбуша – скально-пещерный комплекс на высоте 668 метров, который расположен неподалеку от села Бубнища в Ивано-Франковской области. Скальные выступы образовались здесь примерно 70 миллионов лет назад, их высота достигает 80 метров, ширина – 200 метров, длина – почти 1 километр.



Скалы Довбуша / @veselui_aero

История

По предположению исследователей, история скал Бубнища связана с кельтскими племенами, населявшими Карпаты в I тысячелетии до нашей эры и поклонявшиеся огромным камням. С распространением христианства прежнее языческое святилище с алтарями превратилось в пещерный монастырь. Во времена средневековых войн за обладание Карпатами, скальный массив использовался как неприступная крепость, что сдержала немало нападений со стороны польского и монголо-татарского войск.

Позже скалы стали частью охотничьих угодий князей Потоцких. В XVII-XVIII веке они служили тайным укрытием участникам движения повстанцев. Именно в честь одного из главарей движения Олексы Довбуша, легендарной личности на Гуцульщине, и была названа туристическая достопримечательность в советское время. В XIX веке скалы привлекли к себе огромное внимание исследователей и мистиков.



Живописные пейзажи с высоты скал / pravda.if.ua

Названия скал

Местом концентрации туристов служит полумесяц Основного массива с внутренней площадью, пещерами с четкой геометрией форм, следами колодца, вытесанными в камне лестницы, ограниченный рвом и остатками оборонительного вала.

Специфическими названиями наградили некоторые скалы изобретательные современники – здесь можно встретить "Поцелуй собаки-барабаки", "Чемодан Сальвадора Дали", "Веселого Роджера" и другие, порой и не совсем корректные прозвища. Во время путешествия по Скалах Довбуша не упустите возможности протиснуться сквозь ущелье Чистилище шириной всего 22 сантиметра, увидеть каменное ухо и сердце Олексы Довбуша и полюбоваться прекрасной панорамой Карпатских гор с высоты скал.



Проход к ущелью Чистилище / travel-al.com.уа

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