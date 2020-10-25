Осень – пора настоящих приключений и возможность глотнуть нового и свежего воздуха. Украина удивляет невероятными пейзажами и живописной природой. Настоящие украшения страны – водопады, которые стоит посетить каждому туристу.

Travel24 расскажет вам о 5 самых красивых водопадах.

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Джуринский

Это самый равнинный водопад Украины, его высота составляет 16 метров. Расположенный рядом с живописными руинами Червоноградского замка. У этого чуда природы ходит немало легенд. По одной из них, водопад создали турецкие воины. В 1620 году в попытках захватить замок турки пустили реку Джурную в другое русло, чтобы обезводить защитников крепости. На берегах водопада, кроме природных украшений, можно увидеть руины древней мельницы.



Джуринский водопад / uk.wikivoyage.org

Манявский

Расположен на реке Манявка в живописном ущелье среди отвесных гор в массиве Горганы. Гидрологический памятник природы местного значения. Высота падения воды около 20 метров. Один из самых высоких водопадов в Украинских Карпатах. Дорога к нему поразит вас не меньше, ведь чем ближе к пункту назначения, тем больше становятся гранитные стены каньона. Также здесь вы сможете спуститься с водопада на веревке.



Манявский водопад / vidviday.ua

Кудринец

Расположен в Горганах (горный хребет Карпат) в направлении юго-востока от небольшого гуцульского села Зеленая. Он состоит из каскадов и имеет общую высоту около 5 метров, а ширина – 3,5 метра. Без преувеличения – это самый интересный украинский водопад. А все потому, что состоит из большого количества мелких каскадов, которые напоминают ступени. Вода бьется потоком об каждую ступень и тем самым водопад похож на лестницу, которая постоянно двигается.



Водопад Кудринец / uk.wikipedia.org

Шипот

Гидрологический памятник природы местного значения. Расположен на северных склонах горного массива Полонина Боржава в глубоком ущелье реки Пилипец. Водопад образовался в месте выхода устойчивых песчаников палеогена и гравелитов с тонкими прослойками сланцев. 14-метровый Шипот – одна из главных изюминок Межгорья.



Водопад Шипот / guide.karpaty.ua

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Женецкий Гук

Расположенный на территории Карпатского национального природного парка на высоте 900 метров над уровнем моря на потоке Женец, между массивами хребтов Явирника и Хомяка – Синяк. Образовался в послевоенные годы в результате наводнения. Хотя он и скрылся между карпатских лесов, по пути к нему найдется и где отдохнуть. Сам водопад высотой 15 метров, поэтому когда вода падает с такой высоты, поднимается невероятный гул.



Водопад Женецкий Гук / we.org.ua

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