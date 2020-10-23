Не только по кофе, сувениры или памятники архитектуры. Несмотря на холодный сезон Львов ежедневно посещают сотни туристов, которые хотят необычных развлечений. Гости устраивают себе енототерапию или же даже разбивают старые вещи.

Больше об уникальных локациях, которыми удивит Львов даже самых привередливых туристов, – читайте в материале журналистов 24 канала.

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"Дом енота"

Смотреть, как под крытым вольером плюскаются еноты, кормить их и гладить — одна из нескольких десятков активностей, которые Львов предлагает туристам в холодный сезон. Тогда, когда фестивали под открытым небом устраивать становится холодно, а летние площадки у ресторанов скоро заберут.

"Дом енота" Андрея Гервазюка работает по будням и в выходные. Среди жителей: 6 полоскунов и один ракоед. Все родились и выросли в доме мужчины, поэтому к людям дружны.

Енот-полоскун / Фото фейсбук-страница "Дом енота"

Подкармливать и гладить животных гости могут ежедневно. На часовую енототерапию нужно записаться. Главное – приехать не с пустыми руками.

Основатель "Дома енотов" рассказал, что к четвероногим можно приходить с гостинцами. Это могут быть сухой кошачий корм премиум класса, арахис, смесь сухофруктов, виноград без косточек и бананы. А вот яблоки или груши они не едят.

Это возможность поконтактировать со животным. Потому что это вовсе не кот или собака,

– отметил Андрей Гервазюк.

Destroy-комната

Во Львове можно успокоить нервы, покрушив старые вещи. Для этого в центре города размещена Destroy-комната. Стоит только надеть каску и очки, взять кувалду или биту, и начать разрушать старые ноутбуки, телевизоры и бутылки.

Менеджер Наталья Залуцкая отметила, что это дает возможность выплеснуть весь свой накопленный негатив из-за скандалов на работе, очередей в супермаркете, пробок, плохой погоды и настроения.

Комната разрушений в центре Львова: видео

Владелец Destroy-комнаты Андрей Залуцкий объяснил, что человек приносит какую-то старую вещь, выставляет за нее цену. "Если кто-то из гостей готов заплатить за этот предмет, то мы позволяем это сделать", – добавил он.

Цена составляет от 50 – 100 гривен и до 300 и выше.

Львовский театр оперы и балета

Если туристы предпочитают традиционный отдых, то в мрачный сезон во Львове можно сходить в музеи или в театры, например, в Оперный.

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Во Львовскую Оперу стоит попасть не только на спектакль, но и на экскурсию, чтобы полюбоваться архитектурой. Здание построили по проекту известного архитектора Зигмунта Горголевского. Реализовав лучшие технические решения того времени.

Львовская опера, в отличие от театра Скарбека, сразу имела современное освещение. Во Львове улицы освещались газом, газовыми фонарями, а в театре горело электричество,

– прокомментировал историк Иван Сварник.

Кроме этого, попав во Львов едва ли не на каждой улице туристам будут предлагать попробовать традиционную Галицкую кухню или же устроить экскурсию по городу.

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