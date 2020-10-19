На территории Украины расположено множество парков, которые поражают своей живописностью. Осенью, когда виды золотисто-багровой окраски, сотни туристов влюбляются в них и мечтают вернуться еще раз.

Travel24 подготовил список уникальных парков Украины, что не разочаруют вас.

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Дендропарк Софиевка

Один из самых известных в Украине парков был основан в 1796 году владельцем города Умани, польским магнатом Станиславом Потоцким, назван в честь его жены Софии и подарен ей же на именины. Был создан в почти безлесной местности, разделенной рекой Каменкой, силами крепостных. Сегодня это место ежегодно посещают около 500 тысяч туристов. Его площадь составляет 179 гектаров, и он является памятником ландшафтного типа мирового садово-паркового искусства.

Здесь растет более 3300 видов местных и экзотических растений, среди которых болотный кипарис, сосна Веймутова, тюльпанное дерево, платан, гинкго, ели и другие. А еще на территории можно покататься на лодке по подземной реке Ахерон. Лучшей порой года для посещения парка является осень, потому что золотисто-багряный окрас делает прогулку невероятной.

Как добраться: необходимо доехать автомобилем в Умань, а там уже не заблудитесь. Если же вы решили добираться общественным транспортом, то ежедневно в Умань ездят автобусы из многих городов Украины.



Дендропарк Софиевка / discoverukraine.com.ua

Парк Шенборна

Один из самых красивых парков Закарпатья был открыт в карпатских лесах в 2013 году. Кроме растений и кельтского сада календарю друидов в нем есть семь необычных фонарей, символизирующих дни недели и 12 мостов, обозначающие знаки зодиака. В центре парка расположен красивое озеро Тур с небольшим островком, к которому курсирует плот. А также работает настоящая каменная водяная мельница. По территории можно покататься в конных экипажах, поскольку создатели парка пытались передать атмосферу Австро-Венгерской империи. О чем свидетельствуют Австрийский и Венгерский флаги, вывешенные на главных воротах. Парк расположен на территории курорта Воеводино.

Как добраться: лучше личным автомобилем в Ужгород, а оттуда уже 30 километров в село Воеводино и вы в парке. Также от Ужгорода до села курсируют рейсовые автобусы, отправляющиеся через каждые 1-2 часа.



Озеро Шенборн на территории парка / ukraine-is.com

Шацкий национальный парк

Это удивительный край лесов и озер. На площади почти в 33 тысячи гектаров находится 22 озера, которые называют "голубыми глазами" Волыни. Главным достоянием парка является большое озеро Украины Свитязь. Также туристы часто приезжают на Люцимер, Крымное, Пулемецкое и Свитязь. В Шацком парке приятно отдыхать от шума большого города. Здесь можно ставить палатку, порыбачить, насладиться чистым воздухом и красотой природы. А еще можно собирать чернику, ежевику, клюкву – экологически чистые лесные дары.

Осенью волынские леса богаты грибами: белые, подосиновики, подберезовики, маслята, лисички. Поэтому вы можете создать для себя "тихую охоту".

Как добраться: удобнее всего доехать частным автомобилем. Необходимо добраться до Ковеля, а затем повернуть на дорогу до Шацка. Ехать нужно в город Любомль, а дальше обратить по знаку "Шацкий национальный заповедник". Путешествуя поездом, есть два варианта: доехать до Луцка или Ковеля, а оттуда автобусом добраться до районного центра Шацк. Там маршрутки ходят каждые 30 минут.



Шацкий парк с высоты птичьего полета / kordon.in.ua

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Качановский дворцово-парковый комплекс

Парк расположился на берегах реки Смош, является единственным в Украине дворцово-парковым комплексом, сохранившимся в полном объеме. Парк состоит из двух ярусов. На верхнем находится небольшая часть с геометрическим планированием у дворца, состоящий из аллеи каштанов от дворца к церкви, партера, сквера и площадки. А в нижней части расположился один из крупнейших пейзажных парков не только в Украине, но и в Европе. Он возник на основе естественного леса и насчитывает более 80 пород деревьев и кустарников, произрастающих на территории 560 гектаров.

Также здесь проходили съемки известной драмы "Крепостная". Дворцово-парковый ансамбль Качановка понравится вам осенью гораздо больше, чем в любой другой сезон. Жара уже отступила, к холодам еще есть время, а осенние краски придают историческим местам особый шарм.

Как добраться: комфортной будет путешествие на собственном автомобиле. Из Киева лучше добраться через Нежин или Прилуки. Если автобусом, то необходимо доехать до Нежина. А уже от Нежинской автостанции курсирует автобус Нежин-Иваница, который проезжает пункт назначения – Качановка.



Качановский парк / discoverukraine.com.ua

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KODIAQ в которой с легкостью может поместиться 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому вы и ваши дети могут брать все что угодно. SKODA KODIAQ удобно передвигаться не только по городу, но и грунтовых дорогах и гравийному покрытию, которые ждут вас на пути к этим местам.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

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Наслаждайтесь неповторимой красотой этих парков!