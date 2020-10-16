В Украине сохранилось много средневековых замков и дворцов. Но некоторые из них заброшены и могут исчезнуть в ближайшее время. Будут ли они отреставрированы и дойдут ли до следующих поколений, пока не известно. Стоит посетить их, пока есть возможность.

Travel24 подготовил для вас подборку замков и дворцов, которые исчезают на глазах.

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Дворец Сангушко

Руины дворца Сангушко расположены в городе Изяслав Хмельницкой области, на берегу Горинского водохранилища. Он был построен в XVIII веке, как волынской резиденцию князей, рядом с Новозаславским замком. Однако перестройка была настолько значима, что дворец и обновленный замок стали называть именем Сангушко.

Упадок дворца начался в конце XIX века, когда он стал собственностью Российской имперской армии. Тогда в стенах здания разместили казармы. Во времена СССР за дворцом не ухаживали, поэтому он постепенно разрушался. В то же время и за время независимости в Украине его не отреставрировали, а поэтому здание стоит в руинах.



Дворец Сангушко / lvivmedievalclub.wordpress.com

Червоногородский замок

Руины двух замковых башен и разрушенный костел расположены неподалеку от села Нырков Залещицкого района Тернопольской области. Сначала, в 13 веке, здесь находился деревянный замок русских князей. Последние сооружения были сделаны в 19 веке. До Первой мировой войны в замке была изысканная терраса в итальянском стиле и колоннада. Рядом с замком был барский парк с фонтаном. Во время Первой мировой замок был сильно разрушен. Сегодня от замка остались руины двух башен.



Червоногородский замок / ternopolis.te.ua

Дворец Терещенко

Расположен в селе Красное Андрушевского района Житомирской области. Он построен в начале XIX века на средства польского шляхтича Адольфа Грохольского. Однако впоследствии имение выкупили украинские меценаты – братья Терещенко, значительно построили дворец, расширили и обновили парк. Именно с их именем ныне ассоциируется усадьба.

Разрушаться дворец начал с приходом большевистской власти. После 1917 года здесь размещались детский интернат и ПТУ, а затем здание пережило пожар. Сейчас дворец Грохольских-Терещенко принадлежит женскому монастырю Святого Рождества Христова. Некоторые комнаты здания используются монахами, однако большая часть здания пустует.



Дворец Терещенко / uk.wikipedia.org

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Замок Острожских

Руины огромного замка расположены в Старом Селе, неподалеку от Львова. Старосельский замок считается самым большим на Львовщине, его площадь – около 2 гектаров. Твердыня была построена на средства князей Острожских в конце XVII века. При строительстве его украшало минимум 5 башен, большинство из которых сегодня разрушены, однако неплохо сохранились стены, что обрамляют замковый двор.



Замок Острожский / karpaty.love

Усадьба Попова

В городе Васильевка Запорожской области располагается усадьба, которую основал генерал Российской империи Василий Попов в конце XVII века. В 1918 году усадьба была разграблена большевиками. В военные годы усадьба сильно пострадала от фашистов. Сегодня в здании усадьбы Попова находятся интересные исторические музеи, среди которых "Усадьба периода Дикого Поля" и "Музей Попова". Дома, входящие в усадьбу, постепенно разрушаются и требуют восстановления.



Усадьба Попова / uk.wikipedia.org

И это не единственные исторические сооружения, которые могут исчезнуть в ближайшее время!