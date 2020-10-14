Чтобы походить в песках – не обязательно ехать в африканскую Сахару или Сонору, в Украине есть собственная пустыня. Хотя она значительно меньше, чем другие, но больше в Европе не нашлось. Сотни туристов едут на Херсонщину, чтобы увидите это чудо.

Travel24 расскажет вам историю и легенду пустыни в Украине.

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Олешковские пески – это второй крупнейший песчаный массив в Европе, который расположен в Украине на Херсонщине.

История

Олешковская пустыня образовалась на месте бывшего русла Днепра. Река тысячи лет несла не только песок, но и ил. Поэтому грунт, образовавшийся на месте русла, ни был бесплодным. Степная растительность была на этом месте еще относительно недавно, но люди могут делать природе и подарки, и горести.



Олешковские пески / ukraine-is.com

Население начало бесконтрольно травить на степных просторах стада овец, скот начала уничтожать растительный покров, таким образом увеличивая пространство для песков. К тому же расширение песчаного массива было усилено ветровой эрозией. Вот так ветер и солнце довершили эту разрушительную работу, представив пустыню в ее сегодняшнем виде.

Описание

Несмотря на то, что Олешковские пески часто называют пустыней, это не совсем правильно. По температурному режиму и количеству осадков их можно быстрее отнести к полупустыням. Летом песок нагревается до 70 градусов, и горячие восходящие потоки, идущие от песков, разгоняют дождевые облака. Поэтому дождей здесь меньше, чем в самом Херсоне, который находится по другую сторону Днепра. Бывают здесь и песчаные бури, во время которых не видно ни неба, ни солнца.



Олешковские пески / uk.wikipedia.org

Насчет рельефа, здесь характерен пустынный с барханами, достигающие двенадцати метровой высоты, и уютными оазисами с тенистой растительностью. Но редкий и ветер, что поднимает настоящие песчаные бури.

Также в пустыне на глубине 300-400 метров существует пресное подземное озеро с очень вкусной водой. Однако, ученые обнаружили, что масштабно добывать отсюда воду нельзя, поскольку уровень воды снизится, и леса не смогут сдерживать пески.

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Легенда

Она рассказывает о легендарном атамане Запорожской Сечи Ивана Сирко. По местной легенде он проходил обряд посвящения в атаманы именно в Олешковской пустыне, оставаясь здесь целый месяц без пищи и питья.



Олешковские пески со спутника NASA / ruposters.ru

Правда это или нет сказать трудно, особенно учитывая то, что настоящая пустыня здесь образовалась лет на 200 позже, чем жил сам Сирко, но вероятно, что обряд мог проходить именно на этом месте, где позже образовалась пустыня.

Непременно посетите единственную пустыню в Украине!