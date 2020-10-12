Украинские пещеры считаются самыми красивыми на всем континенте – это настоящие сокровищницы, скрывающие в себе загадки прошлого. Их насчитывается более 1500, каждая из которых представляет уникальный подземный мир, куда стремятся проникнуть тысячи искателей приключений ежегодно.

Travel24 подготовил для вас подборку самых красивых пещер Украины, которые известны во всем мире.

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Атлантида

Возле села Завалье Хмельницкой области на реке Збруч расположена 3-этажноя пещера, которую считают второй по красоте в Европе. В ней три соединенных яруса, общей протяженностью – 2525 метров, площадью – 4440 метров. Вся пещера покрыта разноцветными кристаллами, длина которых может достигать до 1,5 метра. Вход в Атлантиду находится на высоте 7 метров над землей. Здесь есть летучие мыши, поэтому во время посещения пещеры будьте готовы к знакомству с ними.



Пещера Атлантида / moemisto.ua

Соляная пещера Соледар

Это не только живописное место, пещера славится своими целебными свойствами. Более ста лет назад, во времена развития соледобывающей промышленности Донбасса, было найдено это уникальное месторождение. Выработка участка достигло 200 километров, однако экскурсионный маршрут пролегает только на участке в 700 метров.



Соляная пещера Соледар / saltsymphony.com.ua

Оптимистическая

В Тернопольской области возле села Королевка расположена пещера Оптимистическая – одна из самых известных пещер, которую знают во всем мире. Она занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в Евразии (протяженность 250 километров) и вторая по длине в мире. Прогуливаясь по этой пещере можно увидеть не только гипсовую поверхность, но и подземный арт-музей и минералогический музей. Кроме этого, здесь есть огромные кристаллы, причудливые геликтиды, ежики и розы из кристаллических образований. Посетить ее можно только со специальным снаряжением и с опытным инструктором-спелеологом.



Пещера Оптимистическая / avestravel.com.ua

Золушка

Пещера простирается на 90 километров и занимает 8 место в рейтинге крупнейших пещер мира. Подземное чудо расширяется на три уровня, путешественники могут увидеть огромные галереи, подземные озера и удивительные фигуры из кристаллов. Это настоящий лабиринт с извилистыми, узкими, а порой и опасными ходами. Находится на территории Черновецкой области. Интересно, что вход в пещеру расположен в Молдове, в то время, как основная ее часть находится в Украине.



Пещера Золушка / pogliad.ua

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Озерная

Эту пещеру считают самой живописной. Через вертикальный вход на дне большой карстовой воронки, глубиной 18 метров, открывается более чем 130-километровый лабиринт Голубых Озер. Она единственная имеет подземные озера. Их плеса занимают примерно треть общей подземной площади. Хотя ее нашли в 40-х годах, пещера до сих пор не изучена – исследованы лишь 114 километров. В пещере было обнаружено клыки, позвонки и конечности животных, которым, вероятно 25-100 тысяч лет. Периодически Озерная затапливается.



Пещера Озерная / travel.tochka.net

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