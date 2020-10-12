Українські печери вважаються найкрасивішими на всьому континенті – це справжні скарбниці, що приховують в собі загадки минулого. Їх налічується понад 1500, кожна з яких представляє унікальний підземний світ, куди прагнуть поринути тисячі шукачів пригод щорічно.

Travel24 підготував для вас добірку найкрасивіших печер України, які відомі у всьому світі.

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Атлантида

Біля села Завалля Хмельницької області на річці Збруч розташована 3-поверхова печера, яку вважають другою за красою у Європі. У ній три сполучених яруси, загальною протяжністю – 2525 метрів, площею – 4440 метрів. Вся печера вкрита різнокольоровими кристалами, довжина яких може сягати аж 1,5 метра. Вхід в Атлантиду знаходиться на висоті 7 метрів над землею. Тут є кажани, тому під час відвідування печери будьте готові до знайомства з ними.



Печера Атлантида / moemisto.ua

Соляна печера Соледар

Це не тільки мальовниче місце, печера славиться своїми цілющими властивостями. Понад сто років тому, за часів розвитку соледобувної промисловості Донбасу, було знайдено це унікальне родовище. Вироблення ділянки досягло 200 кілометрів, однак екскурсійний маршрут пролягає тільки на ділянці в 700 метрів.



Соляна печера Соледар / saltsymphony.com.ua

Оптимістична

У Тернопільській області поблизу села Королівка розташована печера Оптимістична – одна з найвідоміших печер, яку знають у всьому світі. Вона занесена до книги рекордів Гіннеса як найдовша в Євразії (протяжність 250 кілометрів) та друга за довжиною у світі. Прогулюючись по цій печері можна побачити не тільки гіпсову поверхню, а й підземний арт-музей і мінералогічний музей. Крім цього, тут є величезні кристали, химерні геликтиди, їжачки та троянди з кристалічних утворень. Відвідати її можливо лише зі спеціальним спорядженням та з досвідченим інструктором-спелеологом.



Печера Оптимістична / avestravel.com.ua

Попелюшка

Печера простягається на 90 кілометрів і посідає 8 місце в рейтингу найбільших печер світу. Підземне диво розширяється на три рівні, мандрівники можуть побачити величезні галереї, підземні озера та дивовижні фігури з кристалів. Це справжній лабіринт зі звивистими, вузькими, а часом і небезпечними ходами. Знаходиться на території Чернівецької області. Цікаво, що вхід в печеру розташовано в Молдові, в той час, як основна її частина знаходиться в Україні.



Печера Попелюшка / pogliad.ua

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Озерна

Цю печеру вважають наймальовничішою. Крізь вертикальний вхід на дні великої карстової лійки, завглибшки 18 метрів, відкривається більш ніж 130–кілометровий лабіринт Блакитних Озер. Вона єдина має підземні озера. Їхні плеса займають приблизно третину загальної підземної площі. Хоч її знайшли у 40-х роках, печера досі не вивчена – досліджено лише 114 кілометрів. У печері було виявлено ікла, хребці та кінцівки тварин, яким, ймовірно 25-100 тисяч років. Періодично Озерна затоплюється.



Печера Озерна / travel.tochka.net

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