Доломитовые Альпы в самом горнолыжном регионе мира Доломиты-суперски – одна из главных природных достопримечательностей Италии. Величие гор, пещеры, густые леса, и, конечно же, горнолыжные курорты – все это и многое другое привлекает сюда как самих итальянцев, так и иностранных гостей.

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Доломитовые Альпы – это удивительной красоты 150-километровый горный массив в Восточных Альпах, отличающийся особой формой и материалами, из которых он состоит. Свое название они получили благодаря французскому исследователю Деоду да Доломьё, который собственно и открыл этот горный массив.

В общем, Доломиты – это целый край горнолыжных курортов. Среди самых известных – Валь-ди-Фасса, Валь-Гардена, Чиветта, Кортина д'Ампеццо. Курорт Валь-ди-Фасса находится в Кампителло ди Фасса – городке, с каждой улицы которого виднеются величественные горные вершины. Горный массив Селла – сердце курорта, окружен 3 долинами Валь Гардена (Ортизеи), Альта Бадия, Валь-ди-Фасса (Канацеи). К тому же от Валь-ди-Фасса совсем недалеко до самой вершины Доломитовых Альп – горы Мармолада.



Доломиты / studtravel.com.ua

Во время Первой мировой войны это живописное место превратилось в поле боя итальянской армии с австрийской, так скалы во многих местах испещрены следами от взрывов, а кое-где остались выкопанные во время противостояния тоннели и пещеры.

Площадь

Доломиты занимают около 142 километров, и поэтому здесь полным-полно различных обрывов, скал, длинных долин и ледников. Крупнейшим ледником, который расположен на самой высокой горе Итальянских Доломит является Мармолада, площадью 3 километра, высотой достигает 3342 метров. Что интересно, на территории доломитового массива есть 18 пиков, и их высота более 3000 метров.



Гора Мармолада / studtravel.com.ua

Климатические условия

Нередко здесь происходят всевозможные наводнения, оползни и сходы лавин, а все потому, что на огромной территории Доломитовых Альп в избыточном количестве происходит скопление снега и льда. В истории даже было два случая, в 1963 и 1966 годах, когда вызванные сильной бурей оползни буквально сметали дамбу Вайонт и заливали ею село Лонгароне, что находится под ней.

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На территории Доломитовых Альп есть несколько национальных природных парков, так что это совсем не заповедная красота – сюда может попасть любой. Живописнее картина открывается, когда выпадает первый снег – белые контуры подчеркивают до этого невидимые линии горной гряды.



Заснеженные Доломиты / greenglobaltravel.com

Интересно

Живописные места Доломитов, особенно места в провинции Южный Тироль – настоящие звезды кинематографа. Пьянкое обаяние заснеженных горных пиков, поросшие густыми лесами долины и селения, аккуратно разместились между ними – неоднократно становились съемочными площадками итальянского, немецкого и голливудского кино.



Доломитовые Альпы / hotwalls.ru

Эти неповторимые пейзажи можно с легкостью распознать, просматривая такие известные кинофильмы, как "Эверест" (1996) с Кирой Найтли, Робином Райтом и Джейком Джилленхолом в главных ролях, "Мед в голове" (2014) с Дитером Халлерворденом и Тиллем Швайгером, "Двое во вселенной "(2015) с Ольгой Куриленко и Джереми Айронсом и" Лучшее предложение "(2013) – фильм, снятый в сотрудничестве со знаменитым композитором Эннио Морриконе.