Большой каньон – одна из крупнейших на планете ущелий. Формировалось это чудо в течение 10 миллионов лет. Туристы отправляются сюда, чтобы насладиться потрясающими размерами и космическими пейзажами, от которых замирает сердце.

Travel24 расскажет об одном из самых глубоких мест в мире – Большом каньоне в США.

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Расположен Гранд-Каньон на плате Колорадо в штате Аризона на территории одноименного национального парка. Большой Каньон образовался примерно 10 миллионов лет назад, когда под действием подземных процессов плато, на котором находилась река Колорадо, стало подниматься, а река начала размывать мягкие слои почвы. В нем одновременно присутствуют четыре геологические эры Земли. Также в 1979 году Гранд-Каньон вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Описание каньона

Длиной Гранд-Каньон примерно 400 километров, ширина его колеблется от 800-900 метров до 29 километров. Глубина тоже впечатляет – достигая 1600 метров. Поэтому температура внизу и вверху может отличаться: когда на поверхности плато температура воздуха едва превышает показатели в пятнадцать градусов, на дне ущелья она может достигать и плюс сорока.



Гранд-Каньон в США / UnSplash

По ущелью со скоростью 20 километров в час мчатся красно-коричневые воды Колорадо. За сутки Колорадо уносит в море примерно полмиллиона тонн горных пород. Пространство ущелья заполнено беспорядочными скоплениями утесов-останцев, имеющих самую причудливую форму. Оползни, водная и ветровая эрозии создали в стенах каньона очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен, представляющих неповторимое по красоте и величию зрелище.

Территория каньона

Официально Гранд-Каньон разделен на две части – северную и южную, и туристы обычно направляются именно в его южную часть, которая называется Grand Canyon South Rim. На территории Саут Рим множество гостиниц, кемпингов, ресторанов, принимающих туристов круглый год.



Живописные пейзажи со скал Большого каньона / UnSplash

Норт Рим (Grand Canyon North Rim) менее популярен у туристов из-за того, что с октября по май дороги к нему засыпаны снегом. Поэтому туристы отправляются в это время года туда не на автомобилях, а на лыжах или пешком.

Интересно, что до сих пор на территории Гранд-Каньона проживает племя североамериканских индейцев гавасупаи, что переводится как "люди сине-зеленой воды".

Смотровая площадка

Самая популярная смотровая площадка среди туристов это Skywalk на высоте 1219 метров. Она имеет форму подковы и сделана из стекла, стенки и пол площадки выполнены из прочного многослойного стекла, поэтому ничто не может помешать рассматривать виды природы вокруг. Также ступать на стеклянный пол мостика посетители могут только в специальной обуви, чтобы не поцарапать стекло. Прогуливаясь по нему, создается впечатление, что вы в воздухе над каньоном. Площадка платная (90 $), к тому же фотографировать и снимать на ней запрещено.



Смотровая площадка Гранд-Каньон Skywalk / pinokkio.od.ua

Наслаждайтесь живописными пейзажами!