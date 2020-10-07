Великий каньйон – одна з найбільших на планеті ущелин. Формувалося це диво протягом 10 мільйонів років. Туристи вирушають сюди, щоб насолодитися приголомшливими розмірами й космічними пейзажами, від яких завмирає серце.

Travel24 розповість про одне з найглибших місць у світі – Великий каньйон у США.

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Розташований Гранд-Каньйон на платі Колорадо в штаті Аризона на території однойменного національного парку. Великий Каньйон утворився приблизно 10 мільйонів років тому, коли під дією підземних процесів плато, на якому перебувала річка Колорадо, стало підійматися вгору, а річка почала розмивати м'які шари ґрунту. У ньому одночасно присутні чотири геологічні ери Землі. Також у 1979 році Гранд-Каньйон увійшов до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Опис каньйону

Завдовжки Гранд-Каньйон приблизно 400 кілометрів, ширина його коливається від 800-900 метрів до 29 кілометрів. Глибина теж вражає – досягаючи 1600 метрів. Тому температура внизу та вгорі може відрізнятися: коли на поверхні плато температура повітря ледь перевищує показники в п'ятнадцять градусів, на дні ущелини вона може досягати й плюс сорока.



Гранд-Каньйон у США / UnSplash

По ущелині зі швидкістю 20 кілометрів на годину мчать червоно-коричневі води Колорадо. За добу Колорадо відносить у море приблизно півмільйона тонн гірських порід. Простір ущелини заповнений безладними скупченнями круч-останців, що мають найхимернішу форму. Зсуви, водна та вітрова ерозії створили в стінах каньйону обриси гігантських пагод, пірамід, веж, фортечних стін, що представляють неповторне за красою і величчю видовище.

Територія каньйону

Офіційно Гранд-Каньйон розділений на дві частини – північну і південну, і туристи зазвичай прямують саме в його південну частину, яка називається Grand Canyon South Rim. На території Саут Рим безліч готелів, кемпінгів, ресторанів, які приймають туристів цілий рік.



Мальовничі пейзажі зі скал Великого каньйону / UnSplash

Норт Рим (Grand Canyon North Rim) менш популярний у туристів через те, що з жовтня по травень дороги до нього засипані снігом. Тому туристи відправляються в цю пору року туди не на автомобілях, а на лижах або пішки.

Цікаво, що й досі на території Гранд-каньйону проживає плем'я північноамериканських індіанців гавасупаі, що перекладається як "люди синьо-зеленої води".

Оглядовий майданчик

Найпопулярніший оглядовий майданчик серед туристів це Skywalk на висоті 1219 метрів. Він має форму підкови й зроблений зі скла, стінки й підлога майданчика виконані з міцного багатошарового скла, тому ніщо не може перешкодити розглядати види природи навколо. Також ступати на скляну підлогу містка відвідувачі можуть тільки в спеціальному взутті, щоб не подряпати скло. Прогулюючись по ньому, створюється враження, що ви у повітрі над каньйоном. Майданчик платний (90 $), до того ж фотографувати й знімати на ньому заборонено.



Оглядовий майданчик Гранд-Каньйон Skywalk / pinokkio.od.ua

Насолоджуйтеся мальовничими пейзажами!