Стоунхендж – одна з найвідоміших пам'яток Великої Британії, яка являє собою грандіозний археологічний об'єкт епохи неоліту. Тисячі туристів вирушають сюди, щоб розгадати таємниці цього місця. Адже досі не зрозуміло чи це стародавнє кладовище, чи спорудження древніх астрономів для передбачення космічних явищ.

Travel24 розповість вам цікаві факти про загадковий Стоунхендж.

Читайте також: Долина привидів: дивовижні скелі на схилі гори Демерджі

Історія

За однією з версій його звели друїди ще в період неоліту, приблизно 9500 років до нашої ери. І ці цифри не випадкові. За допомогою радіовуглецевого методу, під час якого вимірюється вміст ізотопів в кам'яних останках, було встановлено, що будівництво кам'яного кола було розтягнуто на 4 етапи:

3100 років до н. е. – Стоунхендж є великою земляною спорудою, яка складалася з круглого рову та отворів (ям) у вапняковій породі. Розкопки виявили кремовані людські кістки у деяких отворах, але самі вони, ймовірно, були зроблені не для поховань, а як частина релігійної церемонії. Незабаром після цього Стоунхендж був покинутий майже на тисячу років.



Стоунхендж / UnSplash

Близько 2150 років до н. е. – Стоунхендж знаходить сучасні риси. З Південного Уельсу були доставлені 84 блакитних камені. Кожен камінь мав вагу від 2 до 5 тонн. Їх перевозили по воді вздовж південного узбережжя Уельсу і вгору по річках до Солсбері. Відстань доставлення склала 250 – 300 км. Ці камені були встановлені в центрі, щоб сформувати неповне подвійне коло. У той же період були завершені земляні роботи по його розширенню.

– Стоунхендж знаходить сучасні риси. З Південного Уельсу були доставлені 84 блакитних камені. Кожен камінь мав вагу від 2 до 5 тонн. Їх перевозили по воді вздовж південного узбережжя Уельсу і вгору по річках до Солсбері. Відстань доставлення склала 250 – 300 км. Ці камені були встановлені в центрі, щоб сформувати неповне подвійне коло. У той же період були завершені земляні роботи по його розширенню. Близько 2000 років до н. е. – будівництво зовнішнього кола з сарсенових каменів, які добували в Північному Уїлтширі. Найбільший з цих каменів важить близько 50 тонн.

– будівництво зовнішнього кола з сарсенових каменів, які добували в Північному Уїлтширі. Найбільший з цих каменів важить близько 50 тонн. Після 1500 років до н. е. – завершення будівництва Стоунхенджу. Сині камені утворили підкову і коло, яке ми бачимо сьогодні.

Опис

Ця давня мегалітична споруда була побудована між 3000 і 1500 роками до нашої ери, а зараз внесена в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Кам'яний монумент розташований в графстві Уїлтшир, за 130 кілометрів від Лондона. Ця брила являє собою 30 сарсенових каменів-мегалітів, збудований в коло діаметром 33 метри.



Камені Стоунхенджу / UnSplash

Вертикальні камені досягають у висоту 4,1 метра, завширшки – 2,1 метра. Горизонтальні, викладені поверх стовпів, камені в довжину вимірюються до 3,2 метра, завширшки – 1 метр, а товщина їх – 0,8 метра. Вага каменів – 25 тонн.

Цікаво: Найпопулярніше озеро Шотландії: таємниче Лох-Несс

Цікаві факти

Підраховано, що на будівництво Стоунхенджа витрачено понад тридцять мільйонів годин праці

Починаючи з середньовіччя і протягом століть, Стоунхендж перебував у приватній власності. У 1915 році він був проданий на аукціоні уряду

За однією з версій, за часів правління знаменитого короля Артура, в ході одного з боїв на полі битви загинуло 300 хоробрих воїнів. І саме на місці їх загибелі був зведений Стоунхендж як данину занепалим героям

Пара слів "Стоунхендж – Апокаліпсис" вважається найвдалішою теорією про призначення кам'яного кола. Її астроном Д. Стіл припустив, що це споруда була побудована для прогнозу вселенських катастроф на рівні падіння метеорита або зіткнення з кометами



Стоунхендж на заході сонця / UnSplash

Стоунхендж відкритий цілий рік. Вхід коштує 14,5 фунтів, для дітей від 5 до 15 років – 8,7 фунта, для студентів і пенсіонерів – 13 фунтів.