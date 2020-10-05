Долина привидів – одне з найнезвичайніших місць України. Вона розташована в гірському масиві Демерджі та являє собою велику кількість кам'яних стовпів, що утворювалися протягом багатьох тисяч років через вивітрювання вапняку.

Travel24 розповість цікаві факти про цю місцину, яка зачарує вас своєю загадковістю.

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На західному схилі кримської гори Демерджі знаходиться дивовижне скупчення скель. Таку форму скелям Долини привидів надав вітер.

З давніх-давен місцеві жителі називали гору Демерджі, на якій розташована долина – Фуна, що в перекладі з грецької означає "задимлена". За тих часів гірська частина Криму називалася Тавріка й часто зазнавала нападів войовничих степових племен. Про Долину привидів гори Фуна та завойовників Тавріки розповідає середньовічна легенда.



Долина привидів на горі Демерджі / tourister.ru

Колись на кримську землю посунули орди завойовників. Як розпечена лава, вони розтікалися по степах і горах, і дійшли до гори Фуна – на її вершині здіймався стовп полум'я, а довколишні жителі славилися ковальським мистецтвом. І послали люті завойовники свого чорнобородого майстра на Фуну. А тоді силою змусили йти разом з ним усіх чоловіків із навколишніх сіл. У кузні вони почали виготовляти зброю для пригноблення власного ж народу. Люди гинули від виснажливої праці, голоду й злиднів. Коваль був настільки агресивним і недобрим, що у вільний від роботи час тероризував село.



Скелі у Долині привидів / autotravel.ua

Та ось дівчина, на ім'я Марія вирішила поговорити з жорстоким майстром. Проминувши сторожу, вона дісталась до пекельної кузні й попросила лиходія покинути гору й не губити нещасних людей. Але той, кинувши на красуню хижий погляд, простяг до неї руки. Щосили відштовхнула дівчина чорнобородого коваля і він упав біля горна, обпаливши собі волосся та одяг. Потім підвівся, розлючений, вихопив кинджал і вбив дівчину.



Мальовничі краєвиди з Долини привидів / krymania.ru

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Здригнулася тоді стара гора, не витримала такого лиходійства і розкрилося вогняне жерло, падало каміння на горни й ковадла. А чорнобородий провалився в розжарену безодню. Коли полум'я згасло, на скелі залишилися кам'яні фігури коваля, його підручних та сторожів. А на вершині виникла скеля, своїми обрисами схожа на жіночу голову. Вона ніби нагадувала про останню жертву коваля.



Скеля на вершині гори Демерджі, що схожа на жіночу голову / autotravel.ua

Сьогодні ж ці фігури постійно змінюють свої обриси, й в них можна побачити все нові та нові образи. Найбільше туристи полюбляють відвідувати це місце вночі, коли місяць уповні, скелі освітлені примарним, фантастичним світлом й нагадують привидів, а завивання вітру лише посилює враження.



Долина привидів затемна / tonkosti.ru

Також цікаво, що на одній зі стежок Долини привидів знімали сцени з культової кінокомедії Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка".