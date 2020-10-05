Долина привидений – одно из самых необычных мест Украины. Она расположена в горном массиве Демерджи и представляет собой большое количество каменных столбов, образовавшиеся в течение многих тысяч лет из-за выветривания известняка.

Travel24 расскажет интересные факты об этой местности, которая очарует вас своей загадочностью.

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На западном склоне крымской горы Демерджи находится удивительное скопление скал. Такую форму скалам Долины привидений предоставил ветер.

Издавна местные жители называли гору Демерджи, на которой расположена долина – Фуна, что в переводе с греческого означает "задымленная". В те времена горная часть Крыма называлась Таврика и часто подвергалась нападениям воинственных степных племен. О Долине привидений горы Фуна и завоевателей Таврики рассказывает средневековая легенда.



Долина привидений на горе Демерджи / tourister.ru

Когда-то на крымскую землю двинулись орды завоевателей. Как раскаленная лава, они растекались по степям и горам, и пришли к горе Фуна – на ее вершине поднимался столб пламени, а окружающие жители славились кузнечным искусством. И послали завоеватели своего чернобородого мастера на Фуну. А тогда силой заставили идти вместе с ним всех мужчин из окрестных сел. В кузнице они начали изготавливать оружие для угнетения собственного же народа. Люди гибли от изнурительного труда, голода и нищеты. Коваль был настолько агрессивным и недобрым, что в свободное от работы время терроризировал деревню.



Скалы в Долине привидений / autotravel.ua

И вот девушка по имени Мария решила поговорить с жестоким мастером. Пройдя стражу, она добралась до адской кузницы и попросила злодея покинуть гору и не убивать несчастных людей. Но тот, бросив на красавицу хищный взгляд, протянул к ней руки. Изо всех сил оттолкнула девушка чернобородого кузнеца и он упал у горна, опалив себе волосы и одежду. Затем поднялся, разъяренный, выхватил кинжал и убил девушку.



Живописные пейзажи из Долины привидений / krymania.ru

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Вздрогнула тогда старая гора, не выдержала такого злодейства и раскрылось огненное жерло, падали камни на горны и наковальни. А чернобородый провалился в раскаленную бездну. Когда пламя погасло, на скале остались каменные фигуры кузнеца, его подручных и сторожей. А на вершине возникла скала, своими очертаниями похожа на женскую голову. Она как бы напоминала о последней жертве кузнеца.



Скала на вершине горы Демерджи, похожая на женскую голову / autotravel.ua

Сегодня же эти фигуры постоянно меняют свои очертания, и в них можно увидеть все новые и новые образы. Больше всего туристы любят посещать это место ночью, в полнолуние, скалы освещены призрачным, фантастическим светом и напоминают призраков, а вой ветра только усиливает впечатление.



Долина привидений затемно / tonkosti.ru

Также интересно, что на одной из троп Долины привидений снимали сцены из культовой кинокомедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница".