Щоб походити в пісках – не обов'язково їхати в африканську Сахару чи Сонору, в Україні є власна пустеля. Хоча вона значно менша, ніж інші, але більшої в Європі не знайшлося. Сотні туристів їдуть на Херсонщину, щоб побачите це диво.

Travel24 розповість вам історію та легенду пустелі в Україні.

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Олешківські піски – це другий найбільший піщаний масив в Європі, який розташований в Україні на Херсонщині.

Історія

Олешківська пустеля утворилася на місці колишнього річища Дніпра. Річка тисячі років несла не тільки пісок, але і мул. Тому ґрунт, що утворився на місці річища, не був безплідним. Степова рослинність існувала на цьому місці ще відносно недавно, але ж люди можуть робити природі й подарунки, і прикрості.



Олешківські піски / ukraine-is.com

Населення почало безконтрольно випасати на степових просторах стада овець, худоба почала знищувати рослинний покрив, таким чином збільшуючи простір для пісків. До того ж розширення піщаного масиву було підсилене вітровою ерозією. Ось так вітер і сонце довершили цю руйнівну роботу, представивши пустелю в її сьогоднішньому вигляді.

Опис

Попри те, що Олешківські піски часто називають пустелею, це не зовсім правильно. За температурним режимом та кількістю опадів їх можна швидше віднести до напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів, і гарячі висхідні потоки, що йдуть від пісків, розганяють дощові хмари. Тому дощів тут менше, аніж в самому Херсоні, який знаходиться по іншу сторону Дніпра. Трапляються тут і піщані бурі, під час яких не видно ані неба, ані сонця.



Олешківські піски / uk.wikipedia.org

Щодо рельєфу, тут характерний пустельний з барханами, що досягають дванадцяти метрової висоти, і затишними оазисами з тінистою рослинністю. Але не рідкісний і вітер, що підіймає справжні піщані бурі.

Також в пустелі на глибині 300-400 метрів існує прісне підземне озеро з дуже смачною водою. Проте, науковці дослідили, що масштабно добувати звідси воду не можна, оскільки рівень води знизиться, і ліси не зможуть стримувати піски.

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Легенда

Вона розповідає про легендарного отамана Запорізької Січі Івана Сірка. За місцевою легендою він проходив обряд посвячення в отамани саме в Олешківській пустелі, залишаючись тут цілий місяць без їжі і пиття.



Олешківські піски зі супутника NASA / ruposters.ru

Правда це чи ні сказати важко, особливо з огляду на те, що справжня пустеля тут утворилася років на 200 пізніше, ніж жив сам Сірко, але ймовірно, що обряд міг проходити саме на цьому місці, де пізніше утворилася пустеля.

Неодмінно відвідайте єдину пустелю в Україні!