В Україні збереглося багато середньовічних замків і палаців. Але деякі з них занедбані й можуть зникнути найближчим часом. Чи будуть вони відреставровані та чи дійдуть до наступних поколінь, поки не відомо. Варто відвідати їх, доки є можливість.

Travel24 підготував для вас добірку замків та палаців, які зникають на очах.

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Палац Санґушків

Руїни палацу Санґушків розташовані в місті Ізяслав Хмельницької області, на березі Горинського водосховища. Його було зведено у XVIII столітті, як волинську резиденцію князів, поряд з Новозаславським замком. Однак перебудова була настільки значуща, що палац та оновлений замок почали називати іменем Санґушків.

Занепад палацу розпочався наприкінці XIX століття, коли він став власністю Російської імперської армії. Тоді в стінах будівлі розмістили казарми. За часів СРСР за палацом не доглядали, а тому він поступово руйнувався. Водночас і за час незалежності в Україні його не відреставрували, а тому будівля стоїть в руїні.



Палац Санґушків / lvivmedievalclub.wordpress.com

Червоногородський замок

Руїни двох замкових веж та поруйнований костел розташовані неподалік від села Нирків Заліщицького району Тернопільської області. Спочатку, в 13 столітті, тут знаходився дерев'яний замок руських князів. Останні споруди були зроблені в 19 столітті. До Першої світової війни в замку була вишукана тераса в італійському стилі й колонада. Поруч із замком був панський парк з фонтаном. Під час Першої світової замок був сильно зруйнований. Сьогодні від замку залишилися руїни двох веж.



Червоногородський замок / ternopolis.te.ua

Палац Терещенків

Розташований в селі Червоне Андрушівського району Житомирської області. Він збудований на початку XIX століття на кошти польського шляхтича Адольфа Грохольського. Однак згодом маєток викупили українські меценати – брати Терещенки, які значно розбудували палац, розширили та оновили парк. Саме з їхнім іменем нині асоціюється садиба.

Руйнуватись палац почав з приходом більшовицької влади. Після 1917 року тут розміщувались дитячий інтернат та ПТУ, а згодом будівля пережила пожежу. Нині палац Грохольських-Терещенків належить жіночому монастирю Святого Різдва Христового. Деякі кімнати будівлі використовуються ченцями, однак більша частина будівлі стоїть пусткою.



Палац Терещенків / uk.wikipedia.org

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Замок Острозьких

Руїни величезного замку розташовані в Старому Селі, неподалік від Львова. Старосільський замок вважається найбільшим на Львівщині, його площа – близько 2 гектари. Твердиня була збудована на кошти князів Острозьких наприкінці XVII століття. При будівництві його прикрашало мінімум 5 веж, більшість з яких сьогодні поруйновані, однак непогано збереглись мури, які обрамлюють замкове подвір’я.



Замок Острозький / karpaty.love

Садиба Попова

У місті Василівка Запорізької області розташовується садиба, яку заснував генерал Російської імперії Василь Попов у кінці XVII століття. У 1918 році садиба була розграбована більшовиками. У воєнні роки садиба сильно постраждала від фашистів. Сьогодні в будівлі садиби Попова знаходяться цікаві історичні музеї, серед яких "Садиба періоду Дикого Поля" і "Музей Попова". Будинки, які входять в садибу, поступово руйнуються і потребують відновлення.



Садиба Попова / uk.wikipedia.org

І це не єдині історичні споруди, які можуть зникнути найближчим часом!