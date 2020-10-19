На території України розташовано безліч парків, які вражають своєю мальовничістю. Восени, коли краєвиди золотисто-багряного забарвлення, сотні туристів закохуються у них та мріють повернутися ще раз.

Travel24 підготував список неповторних парків України, які не розчарують вас.

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Дендропарк Софіївка

Один з найвідоміших в Україні парків був заснований в 1796 році власником міста Умані, польським магнатом Станіславом Потоцьким, названий на честь його дружини Софії й подарований їй же на іменини. Був створений в майже безлісій місцевості, розділеній річкою Кам'янкою, силами кріпаків. Сьогодні це місце щороку відвідує близько 500 тисяч туристів. Його площа становить 179 га, і він є пам’яткою ландшафтного типу світового садово-паркового мистецтва.

Тут росте понад 3300 різновидів місцевих і екзотичних рослин, серед яких болотний кипарис, сосна Веймутова, тюльпанове дерево, платан, гінкго, ялини та інші. А ще на території можна покататися на човні підземною річкою Ахерон. Найкращою порою року для відвідування парку є осінь, бо золотисто-багряне забарвлення робить прогулянку неймовірною.

Як дістатися: необхідно доїхати автомобілем до Умані, а там вже не заблукаєте. Якщо ж ви вирішили добиратися громадським транспортом, то щодня в Умань їздять автобуси з багатьох міст України.



Дендропарк Софіївка / discoverukraine.com.ua

Парк Шенборна

Один з найкрасивіших парків Закарпаття був відкритий в карпатських лісах у 2013 році. Крім рослин і кельтського саду з календарем друїдів в ньому є сім незвичайних ліхтарів, які символізують дні тижня і 12 мостів, що позначають знаки зодіаку. У центрі парку розташоване красиве озеро Тур з невеликим острівцем, до якого курсує пліт. А також працює справжній кам’яний водяний млин. Територією можна покататися в кінних екіпажах, оскільки творці парку намагалися передати атмосферу Австро-Угорської імперії. Про що свідчать Австрійський і Угорський прапори, вивішені на головних воротах. Парк розташований на території курорту Воєводино.

Як дістатися: найкраще власним автомобілем до Ужгорода, а звідти вже 30 кілометрів до села Воєводино і ви у парку. Також від Ужгорода до села курсують рейсові автобуси, що відправляються через кожні 1-2 години.



Озеро Шенборн на території парку / ukraine-is.com

Шацький національний парк

Це дивовижний край лісів і озер. На площі майже в 33 тисячі гектарів знаходиться 22 озера, які називають "блакитними очима" Волині. Головним надбанням парку є найбільше озеро України Світязь. Також туристи часто приїжджають на Люцимер, Кримне, Пулемецьке і Світязь. У Шацькому парку приємно відпочивати від шуму великого міста. Тут можна ставити намет, порибалити, насолодитися чистим повітрям і красою природи. А ще можна збирати чорницю, ожину, журавлину – екологічно чисті лісові дари.

Восени волинські ліси багаті грибами: білі, підосичники, підберезники, маслюки, лисички. Тож ви можете створити для себе "тихе полювання".

Як дістатися: найзручніше доїхати приватним автомобілем. Необхідно добратися до Ковеля, а потім звернути на дорогу до Шацька. Їхати потрібно до міста Любомль, а далі звернути за знаком "Шацький національний заповідник". Подорожуючи потягом, є два варіанти: доїхати до Луцька або Ковеля, а звідти автобусом дістатися до районного центру Шацьк. Там маршрутки ходять кожні 30 хвилин.



Шацький парк з висоти пташиного польоту / kordon.in.ua

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Качанівський палацово-парковий комплекс

Парк розташувався на берегах річки Смош, є єдиним в Україні палацово-парковим комплексом, що зберігся в повному обсязі. Парк складається з двох ярусів. На верхньому знаходиться невелика частина з геометричним плануванням біля палацу, що складається з алеї каштанів від палацу до церкви, партеру, скверу та майданчики. А в нижній частині розташувався один з найбільших пейзажних парків не тільки в Україні, але і в Європі. Він виник на основі природного лісу і нараховує понад 80 порід дерев і кущів, що ростуть на території 560 га.

Також тут проходили зйомки відомої драми "Кріпосна". Палацово-парковий ансамбль Качанівки сподобається вам восени набагато більше, ніж в будь-який інший сезон. Спека вже відступила, до холодів ще є час, а осінні барви надають історичним місцям особливого шарму.

Як дістатися: комфортною буде подорож на власному автомобілі. З Києва краще дістатися через Ніжин чи Прилуки. Якщо автобусом, то необхідно доїхати до Ніжина. А вже від Ніжинської автостанції курсує автобус Ніжин-Іваниця, який проїжджає пункт призначення – Качанівку.



Качанівський парк / discoverukraine.com.ua

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KODIAQ у якій з легкістю може вміститися 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. Об’єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому ви й ваші діти можуть брати все, що завгодно. SKODA KODIAQ зручно пересуватися не лише по місту, а й ґрунтових дорогах і гравійному покриттю, які чекають вас на шляху до цих місцин.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Насолоджуйтеся неповторною красою цих парків!