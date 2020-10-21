Закарпатская кухня – наслаждение для гурманов, ведь местная гастрономия собрала в себе лучшие древние традиции. Закарпатцы очень любят ароматную и островатую пищу, активно используют соусы, специи и пряную зелень. Каждого туриста, который хоть раз попробовал местные блюда – удивляет их разнообразие и названия.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил для вас список самых популярных заведений Закарпатья, которые обязательно надо посетить.

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"Подкова", Перечин

Один из культовых ресторанов Закарпатья. Хотя бы потому, что именно в "Подкове" можно попробовать лягушачьи лапки, так как неподалеку Перечина, в Турьих Реметах ловят лягушек и заготавливают их окорочки. Также здесь вам предложат банош со шкварками и брынзой, "страпачки с грибнов омачков" (картофель с клецками и грибной подливой), паприкашку (сало по венгерскому рецепту) и многое другое. Будьте готовы к тому, что порции будут немаленькие.

Средний чек: от 100 гривен



Блюда в корчме "Подкова" / korchma-pidkova.com

"Гагарин и бокораш", Квасы

Ресторан обыгрывает легенду о том, что перед тем, как отправиться в космос, Юрий Гагарин побывал в закарпатских Квасах. Правда это или вымысел – неизвестно. Но благодаря этой легенде в карпатской местности появился ресторан "Гагарин и бокораш". В заведении можно полакомиться блюдами с космо-меню – еда из тюбиков. Если не хотите экспериментировать, тогда попробуйте венгерскую уху "халасле", уху из белых грибов и другие вкуснейшие блюда. Запить все можно фирменным крафтовым пивом "Цыпа".

Средний чек: от 150 гривен



Закарпатский борщ в "Гагарин и бокораш" / tisa.uz.ua

"Old Continent", Ужгород

Один из самых известных закарпатских ресторанов высокой кухни работает при пятизвездочном отеле Old Continent. Неоднократно отмечался гастрономическими экспертами и входил в списки лучших заведений Украины. Шеф-повар готовит блюда мировой кухни в авторском исполнении. Туристы любят здесь суп-гуляш и утиную грудку с полентой.

Средний чек: от 200 гривен



Салат с морепродуктами в "Old Continent" / hotel-oldcontinent.com

"Винный сад", Мукачево

Мукачевский ресторан-винарня работает в режиме закрытого клуба – для посещения нужно иметь клубную карту. Интерьер –в прованском стиле. Во дворе можно увидеть фонтан с Мукачевским замком в миниатюре. В меню представлены изысканные блюда европейской и азиатской кухни. В винных погребах проводят дегустации.

Средний чек: от 250 гривен



Разновидности вина в "Винный сад" / mukachevo.net

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"Honey", Ужгород

Здесь замечательная и вкусная европейская кухня с итальянским акцентом. Выбор блюд для гурмана есть на любой вкус. Ресторан всегда предлагает своим посетителям что-то новенькое: тематические мероприятия, вечеринки, дегустации и многое другое.

Средний чек: от 150 гривен



Блюда в ресторане "Honey" / honey.uz.ua

Чем добраться?

Путешествие в Закарпатье – дорога длинная, поэтому ехать в каждое из этих мест лучше личным автомобилем. К примеру, SKODA KAROQ позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога на Закарпатье не всегда в лучшем состоянии – этот внедорожник провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Также отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Приятного аппетита!

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