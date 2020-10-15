Туристы, которые хотя бы один раз в жизни посетили Карпаты осенью, навсегда влюбляются в эту прекрасную атмосферу. Ведь осень раскрашивает невероятные и незабываемые пейзажи золотисто-багровыми красками. Такое разнообразие цветов способно поразить любого.

Travel24 подготовил для вас подборку мест, где стоит отдохнуть в Карпатах осенью.

Читайте также: Куда поехать на машине в октябре: 10 интересных направлений в Украине

Термальные воды в Косино

В Мукачевском районе Закарпатской области есть село Косонь. Здесь посреди старинной дубовой рощи расположился современный рекреационный курорт с термальными водами, который идеально подходит для семейного отдыха. Есть бассейны с целебными источниками, соляная комната, травяная, римская, венгерская и турецкая баня. Также здесь можно искупаться в фонтане-иллюзии, под нависшим с неба золотым краном здоровья.



Золотой кран здоровья в Косино / accordtour.com

Яремче

Небольшой и уютный Прикарпатский городок на берегу реки Прут расположен в горной живописной котловине. Яремче – является колыбелью карпатской культуры и традиций. Стоит заехать на водопад "Пробой". Также здесь находятся знаменитые Скалы Довбуша, поэтому не обходите этого города – оно подарит вам невероятные воспоминания.



Скалы Довбуша в Яремче / @veselui_aero

Пилипец

Этот город известен как горнолыжный курорт, но и осенью здесь есть чем заняться. Можно посетить самый красивый на Закарпатье водопад Шипот – одно из семи природных чудес Украины. Или покататься на канатной дороге, любуясь красивыми видами осенних Карпат. А в 7 километрах от Пилипца есть уникальный источник природной газированной минеральной воды, аналогов которому нет больше нигде в мире.



Водопад Шипот у Пилипца / guide.karpaty.ua

Верховина

Магическое и загадочное место, которое предохраняет традиции Прикарпатского края с южной стороны. Окружающая красота и величие настолько поразила известного режиссера Сергея Параджанова, что именно здесь был снят знаменитый на весь Советский Союз фильм "Тени забытых предков". Поэтому у вас будет возможность посетить дом-музей "Тени забытых предков", где множество интересных экспонатов.



Дом-музей кинофильма "Тени забытых предков" / verkhovyna.life

Интересно: Украинское подземелье: пещеры, которые стоит увидеть собственными глазами

Бальнеологический курорт Татаров

Татаров – это большая деревня вдоль реки Прут в Яремчанском районе Ивано-Франковской области. Уникальное место с целебным микроклиматом, где есть хвойные и буковые леса. Сюда рекомендуют приезжать людям с заболеваниями легких, поскольку в воздухе много фитовеществ, которые благотворно влияют на легкие. В 6 километрах от села находится знаменитая Тропа Довбуша, где туристы могут встретить необычные каменные композиции, посвященные народному мстителю.



Тропа Довбуша в Татарове / guide.karpaty.ua

Озеро Синевир

Поездка в Карпаты не может обойтись без посещения крупнейшего высокогорного озера Украины – Синевира. Он расположен в Закарпатской области недалеко от Межигорья и занимает целых 7 гектаров. Загадочность этого места очарует навсегда, вам захочется узнать все легенды и тайны Морского глаза. Также рядом проходит Национальный парк Синевир, гуляя которым можно обойти озеро вокруг и полюбоваться жемчужиной Карпат с разных ракурсов.



Озеро Синевир / tourinform.org.ua

Чем добраться?

Ехать в каждое из этих мест лучше личным автомобилем. Например, SKODA KAROQ позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога в Карпатах не всегда в лучшем состоянии – этот внедорожник провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Также отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Хорошего осеннего путешествия!