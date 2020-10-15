Туристи, які хоча б один раз в житті відвідали Карпати восени, назавжди закохаються в цю прекрасну атмосферу. Адже осінь розфарбовує неймовірні й незабутні краєвиди золотисто-багряними фарбами. Таке розмаїття барв здатне вразити будь-кого.

Travel24 підготував для вас добірку місць, де варто відпочити в Карпатах восени.

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Термальні води в Косино

У Мукачівському районі Закарпатської області є село Косонь. Тут посеред старовинного дубового гаю розташувався сучасний рекреаційний курорт із термальними водами, який ідеально підходить для сімейного відпочинку. Є басейни з цілющими джерелами, соляна кімната, трав'яна, римська, угорська й турецька лазня. Також тут можете скупатися у фонтані-ілюзії, під навислим з неба золотим краном здоров'я.



Золотий кран здоров'я у Косино / accordtour.com

Яремче

Невеличке та затишне прикарпатське містечко на березі річки Прут розташоване в гірській мальовничій улоговині. Яремче – є колискою карпатської культури та традицій. Варто заїхати на водоспад "Пробій". Також тут знаходяться знамениті Скелі Довбуша, тому не оминайте цього містечка – воно подарує вам неймовірні спогади.



Скелі Довбуша в Яремче / @veselui_aero

Пилипець

Це місто відоме як гірськолижний курорт, але і восени тут є, чим зайнятися. Можна відвідати найкрасивіший на Закарпатті водоспад Шипіт – одне з семи природних чудес України. Або покататися на канатній дорозі, милуючись гарними краєвидами осінніх Карпат. А за 7 кілометрів від Пилипця є унікальне джерело природної газованої мінеральної води, аналогів якому немає більше ніде у світі.



Водоспад Шипіт біля Пилипця / guide.karpaty.ua

Верховина

Магічне та загадкове місце, яке оберігає традиції Прикарпатського краю з південного боку. Навколишня краса та велич настільки вразила відомого режисера Сергія Параджанова, що саме тут було знято знаменитий на весь Радянський Союз фільм "Тіні забутих предків". Тому у вас буде можливість завітати у хату-музей "Тіні забутих предків", де безліч цікавих експонатів.



Хата-музей кінофільму "Тіні забутих предків" / verkhovyna.life

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Бальнеологічний курорт Татарів

Татарів – це велике село вздовж річки Прут у Яремчанському районі Івано-Франківської області. Унікальне місце з цілющим мікрокліматом, де є хвойні та букові ліси. Сюди рекомендують приїжджати людям із захворюваннями легенів, оскільки в повітрі багато фіторечовин, які цілюще впливають на легені. За 6 кілометрів від села розташована знаменита Стежка Довбуша, де туристи можуть зустріти незвичайні кам'яні композиції, присвячені народному меснику.



Стежка Довбуша у Татарові / guide.karpaty.ua

Озеро Синевир

Поїздка в Карпати не може обійтися без відвідування найбільшого високогірного озера України – Синевиру. Воно розташоване в Закарпатській області недалеко від Межигір’я й займає цілих 7 гектарів. Загадковість цього місця зачарує назавжди, вам закортить дізнатися всі легенди та таємниці Морського ока. Також поруч пролягає Національний парк Синевир, гуляючи яким можна обійти озеро навколо й помилуватися перлиною Карпат із різних ракурсів.



Озеро Синевир / tourinform.org.ua

Чим дістатися?

Їхати в кожне з цих місць найкраще власним автомобілем. Наприклад, SKODA KAROQ дозволить вам компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Великою перевагою є те, що ця модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога у Карпатах не завжди в найкращому стані – цей позашляховик провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. Також особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Гарної осінньої подорожі!