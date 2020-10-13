Відпочинок восени – ідеальне рішення як для любителів активного дозвілля, так і для тих, хто хоче спокійно насолодитися красою природи. Туристів не багато, на вулиці не так спекотно, а пейзажі вражають своїми фарбами.

Travel24 підготував для вас список з десяти цікавих місць, куди варто поїхати машиною у жовтні в Україні.

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Софіївський Парк в Умані

Національний парк "Софіївка" – приклад краси природи та кохання. Він був закладений графом Потоцьким у 1796 році. Це подарунок на іменини його дружини Софії. Чарівна історія цих двох закоханих знайшла свій відбиток у кожному куточку цього дивовижного місця. Тут також можна покататися підземною річкою Ахеронт. Саме восени прогулянки алеями та катання на човнах через грот до фонтану закоханих виглядають неймовірно чарівно.



Софіївський парк в Умані / vsitury.com.ua

"Oktoterfest, знову в небо" у Кам'янець-Подільському

Туристи приїжджають в Кам'янець-Подільський, щоб побачити унікальну архітектуру. Тут збереглася середньовічна фортеця, яка, ймовірно, існувала ще за часів Київської Русі. Перші відомості про неї з'явилися в документах князя Юрія Коріятовича у 1374 році. Але саме у жовтні сотні відвідувачів вирушають сюди на "Oktoberfest, знову в небо". Ви зможете побачити світ з висоти пташиного польоту або помилуватися на повітряну виставу, не важливо, яку мету ви переслідуєте – фестиваль Повітряних Куль вас точно здивує.



Фестиваль Повітряних Куль / stodorog.in.ua

Термальні басейни на Закарпатті

У жовтні природа вже зворушена осінньою прохолодою, і на вулицю без пальта не вийдеш. Але на Закарпатті ви зможете провести час просто неба у купальнику. Найкращими варіантами термальних вод є Берегове або Косино. Тут вам пропонують гарячі ванни з лікувальною водою. А якщо виберете Косино ще й скупаєтеся у фонтані-ілюзії, під навислим з неба золотим краном здоров'я.



Золотий кран здоров'я у Косино / ua.igotoworld.com

400-річні дуби у Тростянці

Жодна людина на землі не знайома з осінню так, як дуби цього старовинного парку. Окрім дубів, які існують вже понад 400 років, тут варто завітати у старовинний палац, прекрасні озера і грот Німф. Це місце чудово підійде для неспішної прогулянки. Також у Тростянці є Музей шоколаду – чудове місце для ваших дітей.



Грот Німф у Тростянці / kolazhanka.com.ua

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Свято вина та сиру у Львові

Усі звикли їхати до Львова за кавою, шоколадом та різдвяним колоритом. Але старовинному місту Лева є чим ще порадувати туристів. Три дні на фестивалі жителі й гості будуть насолоджуватися камамбером, рокфором, брі, сирним фондю та іншими смаколиками. Також попереду дегустація напоїв від провідних винних брендів. Крім того, під час фестивалю впродовж 21-23 жовтня працюватиме артмайстерня, імпровізований сирний ресторан і "Львівська винна пошта".

Тунель кохання у Клевані

Це одне з найцікавіших та найпопулярніших пам'яток України. Восени тут неймовірно красиво, адже весь "коридор" набуває червоно-жовтого кольору. Насправді він є частиною залізничного полотна, яким й досі курсують потяги. Завдяки тому, що під час руху потяги обламують маленькі гілочки, тунель має гарну форму овалу. Цікаво, що декілька років тому японський режисер Акійоші Імазакі зняв в тунелі повнометражний фільм, який може дивитися увесь світ.



Тунель кохання восени / ukraina.hrest.info

Музей писанка в Коломиї

Друга середа жовтня – Всесвітній день яйця. Відзначати його почали порівняно недавно, з 1996 року. У деяких країнах заведено проводити веселі кулінарні жартівливі конкурси та фестивалі на яєчну тематику. Тому 14 жовтня варто відвідати Коломию. Це "яєчна" столиця, бо одна з головних вулиць прикрашена величезною писанкою. Так виглядає відомий український музей, що зберігає 10-тисячну колекцію українського живопису на великодніх яйцях.



Музей писанка у Коломиї / 7chudes.in.ua

Замки Західної України

У Львівську Золоту підкову входять три замки прилеглих околиць культурної столиці – Олеський, Підгорецький та Золочівський. Олеський замок є одним з найбільш давніх – будувати його почали ще в XVI столітті. Зараз тут, крім кам'яних стін, можна побачити експозиції Львівської картинної галереї й інтер'єр стилю бароко. Підгорецький замок здебільшого відомий тим, що саме тут знімалися сцени радянського фільму "Д'Артаньян і три мушкетери". А в Золочівському представлена величезна колекція картин, зброї та інших деталей інтер’єру. Акуратний та доглянутий Китайський палац з мальовничим двором має окрему історію, і дуже подобається туристам.



Підгорецький замок / discoverukraine.com.ua

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Радонові ванни в Хмільнику

Чудовий варіант оздоровлення. Це унікальне українське явище, яке корисне при деяких нервових і серцево-судинних захворюваннях. Також підійде тим, хто має негаразди з опорно-руховим апаратом. Тут ви маєте можливість поніжитися у ванні, пройти торф'яні грязьові процедури й наостанок прогулятися по палатах палацу графа Ксідо, а також побачити блискучий вінницький фонтан.

Дендропарк "Олександрія" у Білій Церкві

Неподалік від Києва розташований один з найбільших парків Європи. Цей дендропарк відіграє колосальну роль у науковій та природній сферах нашої країни. На значних площах, які почали забудовувати ще в XIX столітті, розташовані цілі природні зони, а також річка Рось. Всі будівлі тут виконані у стилі класицизму, а оточують їх високі дерева, низькі чагарники, кучеряві й сланкі рослини. А золотисте осіннє забарвлення робить прогулянку парком неймовірною.



Дендропарк "Олександрія" / ru.wikipedia.org

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KODIAQ у якій з легкістю може вміститися 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. Об’єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому ви й ваші діти можуть брати все, що завгодно. SKODA KODIAQ зручно пересуватися не лише по місту, а й ґрунтових дорогах і гравійному покриттю, які чекають на вас на шляху до цих місцин.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної осінньої мандрівки!